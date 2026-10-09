الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى يتعهدون بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف

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تعهد الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى بتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وذلك خلال اجتماع عقد في بروكسل في إطار "الحوار الثاني لمكافحة الإرهاب".

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، بحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وتناول الحوار مناقشات بشأن التهديدات الإرهابية المتطورة في مناطق الصراع الرئيسية، واستعراض التهديدات الداخلية، وآليات العمل في المحافل متعددة الأطراف.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل التصدي للدعاية العنيفة عبر الإنترنت وعمليات التطرف.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع تدابير مكافحة الإرهاب، مع ضمان أن تظل الجهود الأمنية فعالة ومتناسبة ومرتكزة على احترام الحقوق.