48 فرش حشيش و106 طلقات نارية.. سقوط تاجر مخدرات وسلاح في قبضة مباحث العسيرات بسوهاج

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ضربة جديدة لتجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، بعدما تمكنت مباحث مركز العسيرات من ضبط أحد العناصر المتهمة بالاتجار في المخدرات والأسلحة والذخائر، وبحوزته كميات من مخدر الحشيش وطلقات نارية وخزن آلية.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن قوة من مباحث مركز العسيرات من ضبط المتهم «هاني. ج. ا»، المقيم بناحية أولاد جبارة، بدائرة المركز، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.

وجاءت عملية الضبط بمعرفة قوة مباحث المركز، بقيادة الرائد محمود مغربي، رئيس المباحث، وبمشاركة الرائد هشام هلال والنقيب محمد عاطف، معاوني المباحث.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، والتصدي لمختلف صور الجريمة.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهم على 48 فرشًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى 106 طلقات نارية، و3 خزن آلية عادية، وخزنة آلية كبيرة السعة تتسع لـ60 طلقة، كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي ومطواة قرن غزال وهاتف محمول.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها لملاحقة المتهمين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر، في إطار خطة تستهدف الحد من انتشار تلك الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار بمختلف مراكز المحافظة.