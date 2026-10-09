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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. غدًا

صبري نخنوخ
صبري نخنوخ
رامي المهدي

تنظر محكمة القاهرة الجديدة، غدًا برئاسة القاضي هشام الدرندلي، محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.

 استعراض قوة والبلطجة

واجهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة برئاسة القاضي هشام الدرندلي، المتهمين وعلى رأسهم رجل الأعمال صبري نخنوخ بالتهم الموجهة لهم من استعراض قوة والبلطجة.

وأنكر المتهمون جميعا خلال نظر القضية جميع التهم الموجهة لهم.

تلت النيابة العامة، خلال محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع أمر الإحالة.

عقدت الجلسة برئاسة القاضي هشام الدرندلي وعضوية المستشارين رياض أبو زيادة وأكرم مهنا وعبد الكريم أبو النصر وأمانة سر عمر عاشور في قضية البلطجة المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرين

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين عقب تلاوة أمر الإحالة، وخلال الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.

وجاء في امر احالة ان  المتهم صبري نخنوخ و آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.

وشهدت الساعات الأولى خلال محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ تفاصيل مثيرة عقب منع الصحفيين من تغطية محاكمة المتهمين باقتحام معرض سيارات بالتجمع.

وفي الساعات الأولى منعت الأجهزة الأمنية  دخول الصحفيين لتغطية محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين لنظر اتهامهم في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

ووصل المتهمون في تمام الساعة الحادية عشر من ظهر اليوم إلى محكمة القاهرة الجديدة رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين لنظر اتهامهم في قضية اقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية المتهم فيها رجل الأعمال صبري نخنوخ و10 آخرون، والمعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام معرض سيارات التجمع»، عن تفاصيل جديدة تضمنت اعترافات أحد المتهمين، وأقوال ضابط التحريات، وشهادة مالك معرض السيارات، وذلك قبل نظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

واعترف المتهم الثامن (أ.ح)، زوج فنانة شهيرة، خلال التحقيقات، بأنه توجه إلى معرض السيارات بصحبة صبري نخنوخ وجون نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، مؤكدًا أنه شاهد المتهمين الأول والثاني ومرافقيهما يستعرضون القوة داخل المعرض، كما شاهد أحد مرافقيهم يعتدي بالصفع على أحد الشهود.

من جانبه، كشف ضابط الشرطة القائم بإجراءات التحري والضبط أن فحص كاميرات المراقبة أظهر وصول المتهمين إلى المعرض على متن ثلاث سيارات، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشادات واشتباكات بالأيدي داخل المكان، فيما تمركز بعض المتهمين خارجه لمنع تدخل المواطنين.

وأضاف الضابط أن تنفيذ إذن تفتيش مسكن صبري نخنوخ أسفر عن العثور على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض داخل غرفة نومه، وكان في حالة تحطم، مشيرًا إلى أن التحريات السرية أكدت صحة الاتهامات المتعلقة باقتحام المعرض واستعراض القوة والتعدي على المجني عليه.

القاهرة الجديدة محكمة القاهرة الجديدة صبري نخنوخ محاكمة رجل الأعمال

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