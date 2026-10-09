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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإنتربول يضبط آلاف الأسلحة غير المشروعة ويعتقل أكثر من 152 شخصًا في عملية بأوروبا وآسيا الوسطى

الإنتربول يضبط آلاف الأسلحة غير المشروعة ويعتقل أكثر من 152 شخصًا في عملية بأوروبا وآسيا الوسطى
الإنتربول يضبط آلاف الأسلحة غير المشروعة ويعتقل أكثر من 152 شخصًا في عملية بأوروبا وآسيا الوسطى
أ ش أ

 أسفرت عملية أمنية نسقها الإنتربول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية في أوروبا وآسيا الوسطى عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المرتبطة بصراعات مسلحة سابقة أو جارية في شرق أوروبا ومنطقة البلقان وإقليم ناجورنو كاراباخ، في عملية وُصفت بأنها الأولى من نوعها.

وذكر الإنتربول - في بيان - أن عملية «تريجر إكس» نُفذت خلال الفترة من 22 يونيو إلى 5 يوليو، وأسفرت عن ضبط 2823 قطعة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وما يقرب من 400 قنبلة يدوية وعبوة متفجرة، وأكثر من 40 ألف قطعة من الذخيرة.

وأضاف البيان أن السلطات ألقت القبض على أكثر من 152 شخصًا بتهم تتعلق بحيازة الأسلحة النارية أو الاتجار بها، إلى جانب جرائم أخرى شملت الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والسرقة. كما أُلقي القبض على 15 شخصًا مطلوبًا بموجب نشرات صادرة عن الإنتربول، من بينهم خمسة مطلوبين دوليًا بموجب النشرات الحمراء.

وصادرت سلطات الجمارك أسلحة نارية عديدة مرتبطة بصراعات في شرق أوروبا ودول آسيا الوسطى. وشملت إحدى أبرز الضبطيات، عند المعبر الحدودي بين بلغاريا وتركيا، شاحنتين ثقيلتين كانتا تنقلان أكثر من ألف بندقية من الطراز العسكري.

وقال هارالد آرم، المدير التنفيذي لقدرات الشرطة في الإنتربول، إن العملية كشفت عن المخاطر الكبيرة الناجمة عن تحويل مسار الأسلحة المستخدمة في النزاعات المسلحة إلى شبكات الجريمة المنظمة، حيث تُستخدم في ارتكاب جرائم أخرى.

وأضاف أن هذه الضبطيات تؤكد أهمية التنسيق الدولي لتحديد مسارات التهريب وتفكيك الشبكات الإجرامية ومنع وصول الأسلحة غير المشروعة إلى من يسعون إلى استخدامها في أنشطة إجرامية.

وشملت المضبوطات أسلحة نارية ومسدسات ومتفجرات، إذ جرى العثور على 268 قنبلة يدوية، فيما سُجلت أكبر ضبطية منفردة في صربيا، حيث ضُبطت 68 قنبلة يدوية أثناء تهريبها من البوسنة.

كما اكتشفت السلطات في صربيا ورشة سرية لتحويل مسدسات الغاز ومسدسات الصوت إلى أسلحة نارية.

وفي بلغاريا، أسفرت العملية عن ضبط 20 قاربًا مطاطيًا صغيرًا كانت تُنقل إلى إحدى دول أوروبا الغربية.

وأوضح بيان الإنتربول أن المعلومات المتاحة تشير إلى ارتباط الشحنة بشبكات إجرامية ضالعة في تهريب المهاجرين، وأن القوارب كانت مخصصة للاستخدام في عمليات عبور غير قانونية للقناة الإنجليزية.

كما اعترضت السلطات مهاجرين غير شرعيين خلال العملية، كان أحدهم بحوزته بندقية آلية وعدة طلقات من الذخيرة.

وأشار البيان إلى أن المضبوطات الأخرى شملت أنواعًا مختلفة من المخدرات غير المشروعة، بينها الكوكايين والماريجوانا، إلى جانب سجائر مقلدة ومنسوجات ومواد غذائية غير مصرح بها.

عملية أمنية نسقها الإنتربول لمكافحة الاتجار الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية في أوروبا الأسلحة المرتبطة بصراعات مسلحة منطقة البلقان وإقليم ناجورنو كاراباخ

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