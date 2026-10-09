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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. البوستر التشويقي لـ شمس الزناتي 2 يخطف الأنظار

شاهد .. البوستر التشويقي ل (شمس الزناتي ٢) يخطف الانظار وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه.
شاهد .. البوستر التشويقي ل (شمس الزناتي ٢) يخطف الانظار وتفاعل رواد السوشيال ميديا معه.
أوركيد سامي

قام منذ قليل المنتج محمد رشيدي بطرح البوستر التشويقي الاول لأضخم مشروعاته السينمائية فيلم شمس الزناتي ٢ "ايام الشقاوة" علي جميع منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك تمهيدا لبدء الخطه الدعائية وطرحه في دور العرض بمصر و الوطن العربي .

فقد خطف انظار الجميع بمجرد طرحه و قد تفاعل معه رواد السوشيال ميديا بشكل كبير.

ويُعد العمل الجديد امتدادًا للفيلم الأصلي الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، والمستوحى من قصة “العظماء السبعة” أو "الساموراي السبعة"، والتي قُدمت في أكثر من دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان.

"شمس الزناتي٢" من بطوله محمد امام وياسمين رئيس وباسم سمرة ومحمود عبد المغني و محمد ثروت واحمد الرافعي و خالد أنور و أحمد عبد الحميد واحمد ماجد و إنجي كيوان ومن تاليف محمد الدباح وإنتاج محمد رشيديRasheedy films و magicbeans و afterparty و showhouse و من اخراج احمد خالد موسي.

البوستر التشويقي ل شمس الزناتي ٢ اخبار الفن نجوم الفن

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