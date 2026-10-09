قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكاية وطن في 12 سنة.. تريليون جنيه استثمارات صناعية وصادرات بـ55 مليار دولار
جيروزاليم بوست: خلافات أمريكية إسرائيلية ومخاوف بشأن مضيق هرمز والقواعد العسكرية
غش الأغذية قد يؤدي للحبس 5 سنوات.. تعرف على العقوبة
القوات الحكومية اليمنية تعلن استكمال السيطرة على باب المندب وميون
محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي عن سبتمبر 2026
موتسيبي يكشف امكانيه إعادة إقامه كأس الأمم الأفريقية كل عامين
فليك يعلن غياب رافينيا عن مباراتي خيتافي وجلطة سراي
عرض تركي جديد يهدد استمرار محمد هاني مع الأهلي
أكسيوس: إدارة ترامب تأمل في تحقيق انفراجة دبلوماسية بشأن أوكرانيا قبل انتخابات التجديد النصفي
شيكو بانزا يصل إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الزمالك استعدادًا للقمة
2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة
لأول مرة منذ 10 سنوات| مورينيو: ريال مدريد يصل إلى منتصف أكتوبر دون إصابات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اللبناني يتسلّم هبة ذخائر فرنسية عبر مرفأ بيروت

الجيش اللبناني يتسلّم هبة ذخائر فرنسية عبر مرفأ بيروت
الجيش اللبناني يتسلّم هبة ذخائر فرنسية عبر مرفأ بيروت
أ ش أ

تسلّم الجيش اللبناني، في مرفأ بيروت، كمية من الذخائر، مقدّمة هبة من السلطات الفرنسية، في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين.

تأتي هذه الهبة في سياق الدعم الفرنسي المتواصل للمؤسسة العسكرية اللبنانية، وتعزيز التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والفرنسي.

وتهدف الهبة إلى مواصلة مساندة الجيش اللبناني في أداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية.

ويعكس تقديم هذه الهبة استمرار التعاون بين لبنان وفرنسا في المجال العسكري، والحرص على دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه والحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد.

الجيش اللبناني السلطات الفرنسية التعاون العسكري المستمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة

الجامع الأموي في حلب

بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

فيتامين ب

تحذير .. أنواع فيتامين ب قظ تسبب مضاعفات خطيرة

الحديد

قد يسبب مشاكل خطيرة .. اكتشف أضرار الإفراط في تناول الحديد

البلوجر مريم سيف

صدمة بين الستات .. طلاق البلوجر مريم سيف بعد قصة حب قوية

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد