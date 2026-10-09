الجيش اللبناني يتسلّم هبة ذخائر فرنسية عبر مرفأ بيروت

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تسلّم الجيش اللبناني، في مرفأ بيروت، كمية من الذخائر، مقدّمة هبة من السلطات الفرنسية، في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين.

تأتي هذه الهبة في سياق الدعم الفرنسي المتواصل للمؤسسة العسكرية اللبنانية، وتعزيز التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والفرنسي.

وتهدف الهبة إلى مواصلة مساندة الجيش اللبناني في أداء المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية.

ويعكس تقديم هذه الهبة استمرار التعاون بين لبنان وفرنسا في المجال العسكري، والحرص على دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه والحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد.