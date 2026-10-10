تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضًا من مضاعفات قرحة منفجرة بمستشفى منشية البكري

في إطار جهود قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة ، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتعزيز جاهزية المستشفيات للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والحرجة، وبتوجيهات ومتابعة الدكتور محمد عيد، القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، يواصل مستشفى منشية البكري العام تقديم خدماته الطبية والجراحية للحالات الطارئة، من خلال فرق طبية مؤهلة قادرة على سرعة التشخيص والتدخل في الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.



وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد علي القسطاوي، مدير مستشفى منشية البكري العام، أن المستشفى استقبل حالة طارئة لمريض كان يعاني من تدهور شديد في حالته العامة، حيث تم على الفور توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لتقييم الحالة وتحديد طبيعة المشكلة الصحية.

تجمع صديدي والتهاب شديد داخل البطن



وأضاف أن الفحوصات أظهرت وجود قرحة منفجرة بالمعدة، مصحوبة بتجمع صديدي والتهاب شديد داخل البطن، وهي من الحالات الجراحية الطارئة التي تستدعي سرعة التدخل، نظرًا لما قد تسببه من تلوث شديد داخل تجويف البطن ومضاعفات تهدد حياة المريض حال تأخر التعامل معها.



وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم على الفور اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل، حيث قام فريق الجراحة العامة بإجراء إصلاح للقرحة المنفجرة، مع تنظيف ومعالجة التجمع الصديدي والسيطرة على التلوث داخل البطن، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع تداعيات الحالة.

وأكد الدكتور محمد علي القسطاوي، أن المريض خضع عقب إجراء الجراحة إلى رعاية طبية ومتابعة دقيقة ومستمرة، مع متابعة تطورات حالته والاستجابة للعلاج، حتى شهدت حالته تحسنًا ملحوظًا واستقرت حالته الصحية، ليتمكن في النهاية من مغادرة المستشفى بعد تحسن حالته.

الفريق الطبي:

د/ هيثم محمد الزغبي – استشاري الجراحة العامة.

د/ محمد أحمد غنيم – استشاري الجراحة العامة.

د/ مارتينا أنسي – طبيب مقيم الجراحة العامة.

د/ أماني علي – أخصائي التخدير.

مس/ أسماء سعد فتحي – تمريض العمليات