كم تعيش الرامات ومتى تحتاج لتغييرها فعلياً؟

كشف تقرير تقني حديث عن العمر الافتراضي الحقيقي لـ"الرامات" أو ذاكرة الكمبيوتر، موضحاً الأسباب الحقيقية التي تدفعك لتغييرها قبل أن تتعطل تماماً.

أطول قطع جهازك عمراً

وبحسب تقرير نشره موقع "بي جي آر" التقني، تعتبر الرامات من أقوى القطع وأطولها عمراً داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وببساطة شديدة، الرامات هي الذاكرة المؤقتة السريعة التي يعتمد عليها جهازك لفتح البرامج وتشغيلها بكفاءة.

والسر وراء عمرها الطويل هو عدم احتوائها على أي أجزاء متحركة تدور أو تحتك ببعضها من الداخل.

وهذا التصميم الذكي يجعلها قادرة على العمل المتواصل لعشر سنوات كاملة أو أكثر، دون أن تتعرض لأي ضرر جسدي يذكر.

السر وراء التغيير المستمر

ورغم هذه الصلابة المدهشة، لا ينتظر معظمنا كل هذه السنوات الطويلة لتغييرها، والسبب الحقيقي هنا ليس تلف القطعة نفسها، بل التطور السريع جداً في التكنولوجيا من حولنا.

فمع مرور الوقت، تصبح الألعاب الحديثة وتطبيقات الكمبيوتر أثقل بكثير، وتحتاج لمساحة ذاكرة أكبر لتلبي أوامرك.

يجبرك هذا التطور المستمر هو ما على شراء رامات أحدث لتسريع جهازك المكتبي، وليس لأن قطعتك القديمة قد تعطلت أو احترقت.

تطور الأجيال والتحديث الإجباري

ولتبسيط الأمر، تشهد هذه الذاكرة تطوراً مستمراً في أجيالها، مثل الانتقال المتسارع من الجيل الرابع للجيل الخامس حالياً، وكل جيل جديد يأتي بسرعة مضاعفة وقدرة هائلة على نقل البيانات واستقبالها.

ولأن اللوحة الأساسية داخل الكمبيوتر لا تقبل تركيب أجيال قديمة وحديثة معاً، يضطر المستخدم العادي لتغيير الذاكرة القديمة بالكامل عند شراء جهاز جديد لمواكبة سرعة العصر.

علامات الخطر الصامتة

ولكن في بعض الحالات النادرة، قد تتعرض هذه القطع القوية للتلف الفعلي. وأوضح التقرير أن هناك علامات تحذيرية واضحة تخبرك بأن الذاكرة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

فإذا بدأ جهازك في التوقف والتجمد فجأة، أو ظهرت لك "الشاشة الزرقاء" التي تغلق النظام بلا أي مقدمات، فهذا جرس إنذار حقيقي.

كما أن سماع أصوات صفارات متقطعة عند بداية تشغيل الكمبيوتر، يعتبر دليلاً قاطعاً على ضرورة فحص الرامات واستبدالها فوراً لإنقاذ ملفاتك.