وزير الشباب ومحافظ الغربية يتفقدان الأنشطة والمنشآت الرياضية بمركز شباب نهطاي بزفتى

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية في تنمية قدرات النشء والشباب، ولا يقتصر دورها على ممارسة الأنشطة الرياضية فحسب، بل يمتد إلى توفير مساحات متكاملة لممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية وتنمية المهارات، مشددًا على أهمية تنويع البرامج المقدمة بما يتناسب مع اهتمامات الشباب ويسهم في اكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم.

جاء ذلك خلال تفقد جو هر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عددًا من الأنشطة والمنشآت بمركز شباب نهطاي، بمركز زفتى، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى المستهدفة، وذلك خلال الجولة التفقدية التي يجريها الوزير بمحافظة الغربية لمتابعة مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيدها القومي الـ228.

وشملت الجولة تفقد صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، وصالة تنس الطاولة، إلى جانب قاعة الاجتماعات، حيث اطلع الوزير والمحافظ على طبيعة الأنشطة المقدمة والإمكانات المتاحة لممارستها، في إطار متابعة كفاءة تشغيل المنشآت وتعظيم الاستفادة منها في تلبية احتياجات أعضاء المركز والمترددين عليه، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يعكس أثر مشروعات التطوير في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء القرية.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير أداء مراكز الشباب وتعظيم الاستفادة من منشآتها وإمكاناتها، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يدعم بناء الشخصية المصرية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، مشددا على اهمية الاهتمام بصيانة الملعب والمحافظة عليه لضمان استدامته وتقديم الخدمات لمرتادي المركز.

من جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية في قرى مركز زفتى، من خلال تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مركز شباب نهطاي يأتي ضمن ثمار هذه الجهود التي تستهدف توفير منشآت رياضية وشبابية تليق بأهالينا وتلبي احتياجاتهم. وأضاف المحافظ أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يتيح للنشء والشباب ممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، مؤكدًا مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات في مختلف قرى ومدن المحافظة، تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة والعيد القومي الـ228 لمحافظة الغربية.