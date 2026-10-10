قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنت الفيوم تحصد 9 ميداليات في بطولتي إفريقيا والعرب لرفع الأثقال بالجزائر
استنفار أمني في لندن.. 10 آلاف متظاهر من أجل فلسطين والشرطة تهدد باعتقال مرتدي الأقنعة
على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي
وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية
شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات بحدائق أكتوبر والشيخ زايد
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت.. قائمة الأسعار الكاملة في مصر
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
بيعاكس الطالبات.. ضبط سباك استعرض بدراجة نارية أمام مدرسة بكفر الشيخ
وزير المالية: نجاح القطاع الخاص ونموه وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري
هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب ومحافظ الغربية يتفقدان الأنشطة والمنشآت الرياضية بمركز شباب نهطاي بزفتى

مركز شباب نهطاي
مركز شباب نهطاي
أ ش أ

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية في تنمية قدرات النشء والشباب، ولا يقتصر دورها على ممارسة الأنشطة الرياضية فحسب، بل يمتد إلى توفير مساحات متكاملة لممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية وتنمية المهارات، مشددًا على أهمية تنويع البرامج المقدمة بما يتناسب مع اهتمامات الشباب ويسهم في اكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم.

جاء ذلك خلال تفقد جو هر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عددًا من الأنشطة والمنشآت بمركز شباب نهطاي، بمركز زفتى، والذي يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى المستهدفة، وذلك خلال الجولة التفقدية التي يجريها الوزير بمحافظة الغربية لمتابعة مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيدها القومي الـ228.

وشملت الجولة تفقد صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، وصالة تنس الطاولة، إلى جانب قاعة الاجتماعات، حيث اطلع الوزير والمحافظ على طبيعة الأنشطة المقدمة والإمكانات المتاحة لممارستها، في إطار متابعة كفاءة تشغيل المنشآت وتعظيم الاستفادة منها في تلبية احتياجات أعضاء المركز والمترددين عليه، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يعكس أثر مشروعات التطوير في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء القرية.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير أداء مراكز الشباب وتعظيم الاستفادة من منشآتها وإمكاناتها، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يدعم بناء الشخصية المصرية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، مشددا على اهمية الاهتمام بصيانة الملعب والمحافظة عليه لضمان استدامته وتقديم الخدمات لمرتادي المركز.

من جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية في قرى مركز زفتى، من خلال تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مركز شباب نهطاي يأتي ضمن ثمار هذه الجهود التي تستهدف توفير منشآت رياضية وشبابية تليق بأهالينا وتلبي احتياجاتهم. وأضاف المحافظ أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يتيح للنشء والشباب ممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم، مؤكدًا مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات في مختلف قرى ومدن المحافظة، تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة والعيد القومي الـ228 لمحافظة الغربية.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياض مركز شباب نهطاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

الساعي

عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك

الخلافات الزوجية -صورة تعبيرية

هل كلمة "عليّ الطلاق" تعد طلاقا؟.. تعرف على الحكم الشرعي ورأي الإفتاء

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

ترشيحاتنا

هجوم أوكراني

مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية

سول وطوكيو

سول وطوكيو تؤكدان أهمية شراكتهما الأمنية لمواجهة التهديدات النووية لبيونج يانج

غطاء الريش الأثري

سياسي نمساوي يتعهد بإعادة غطاء موكتيزوما الأثري إلى المكسيك إذا فاز بالرئاسة

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد