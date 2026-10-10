لماذا تمثل مصر بوابة مهمة لكوريا الجنوبية نحو أفريقيا؟.. ضياء حلمي يوضح

أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن موقع مصر وعلاقاتها الممتدة مع الدول الأفريقية يمنحانها فرصًا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، خاصة في مجالات الصناعة والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

الشركات الآسيوية في الأسواق الأفريقية

وأوضح حلمي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل فرصة لتوسيع الشراكات مع الاقتصادات المتقدمة، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر لدعم توسع الشركات الآسيوية في الأسواق الأفريقية.

الاستفادة من موقع مصر الجغرافي

وأشار إلى أن العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية يمكن أن تتيح للشركات الكورية فرصًا أوسع للوصول إلى أسواق القارة، من خلال الاستفادة من موقع مصر الجغرافي وشبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية.

تعزيز القدرات الإنتاجية

وأضاف أن تطوير البنية التحتية المصرية وتوافر المناطق الاقتصادية والاستثمارية يدعمان فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة، بما يتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية.

مشروعات اقتصادية ملموسة

وشدد حلمي على أهمية تحويل العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى مشروعات اقتصادية ملموسة، من خلال تشجيع الاستثمارات وتوسيع التعاون بين الشركات، بما يحقق مصالح مشتركة لمصر وشركائها الآسيويين، ويدعم حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية.