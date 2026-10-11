حلقة سمك طور سيناء.. آمال خفض الأسعار تصطدم بتعطل مصنع الثلج وغياب المواصلات

تواجه حلقة السمك الجديدة بمدينة طور سيناء عددًا من التحديات التي تعوق تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، وفي مقدمتها تعطل مصنع الثلج وغياب وسيلة مواصلات منتظمة، رغم الآمال المعقودة عليها في توفير الأسماك الطازجة بأسعار مناسبة، وتعزيز المنافسة بين التجار بما يحقق مصلحة المواطنين، ويدعم تنمية قطاع الصيد بمحافظة جنوب سيناء.

ورغم موقعها المتميز بجوار ميناء الصيد ومصنع الثلج، لا تزال الحلقة الجديدة بحاجة إلى تذليل عدد من العقبات لضمان انتظام العمل وتحقيق الاستفادة المثلى من الثروة السمكية التي تتمتع بها المحافظة، خاصة أن توفير الأسماك بأسعار عادلة يمثل مطلبًا أساسيًا لأهالي المدينة، الذين يأملون في أن تسهم السوق الجديدة في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

ويأتي تعطل مصنع الثلج وغياب وسيلة مواصلات منتظمة إلى الحلقة في مقدمة التحديات التي تستدعي التدخل العاجل لمعالجتها؛ إذ يمثل الثلج عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على جودة الأسماك وطزاجتها خلال مراحل التداول، بينما تؤثر صعوبة الوصول إلى السوق في حركة البيع والشراء، وتحد من استفادة المواطنين من الخدمات التي يُفترض أن توفرها الحلقة.

بداية النشاط التجاري

ورصدت كاميرا موقع «صدى البلد» بدء عدد من محال بيع الأسماك بالحلقة في فتح أبوابها أمام المواطنين، وعرض أصناف متنوعة من الأسماك البحرية بأحجام مختلفة وأسعار متفاوتة، في خطوة تعكس بداية النشاط التجاري بالسوق الجديدة، وسط آمال بأن تتسع حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة، وأن تتحول الحلقة إلى وجهة رئيسية لتوفير الأسماك لأهالي طور سيناء.

وقال عيد البنا، أحد تجار الأسماك بطور سيناء، إن الحلقة الجديدة تمثل فرصة لتوفير الأسماك الطازجة للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تعزيز المنافسة بين التجار، بما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين.

وأوضح أن السوق يمكن أن تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية بالمدينة، من خلال إتاحة الفرصة أمام الصيادين لتسويق إنتاجهم، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء طور سيناء عبر المحال والأنشطة التجارية المختلفة داخل الحلقة.

من جانبه، قال إبراهيم سردينا، أحد بائعي الأسماك بالحلقة، إن السوق الجديدة تتيح فرصة لزيادة المنافسة بين التجار وتوفير أنواع متنوعة من الأسماك بأسعار مناسبة، بما يمنح المواطنين خيارات متعددة لتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى تنوع المعروض من المنتجات البحرية داخل السوق.

وأضاف أحمد الصياد أن الحلقة تضم أسماكًا بأحجام مختلفة، من بينها البياض والشعور والكشر والبوري، لافتًا إلى أن تنوع الأصناف يتيح للمواطنين اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم الشرائية.

وأوضح سيف فارس، أحد بائعي الأسماك بالحلقة، أن المعروض يشمل أنواعًا وأحجامًا متنوعة من الأسماك، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، مشيرًا إلى تخصيص أماكن لشواء الأسماك، بما يوفر خدمات إضافية للمترددين على السوق، ويعزز فرص تنشيط الحركة التجارية بها.

طموحات لتطوير قطاع الصيد

من جانبه، قال يوسف حطب، مدير إدارة شئون الصيد وحلقة السمك بطور سيناء، إن الحلقة الجديدة تستهدف توفير الأسماك ومنتجاتها للمواطنين بأسعار مناسبة، والعمل على جعل طور سيناء مركزًا لتوزيع الأسماك البحرية على مستوى الجمهورية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير وتشجيع الصناعات القائمة على الأسماك ومشتقاتها.

وأضاف حطب أن تنمية قطاع الصيد تمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحافظة، ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالثروة السمكية، بما ينعكس إيجابيًا على الصيادين والمواطنين، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن حماية البيئة البحرية، وتنمية موارد وتنظيم أنشطة الصيد في منطقتي خليجي السويس والعقبة، تمثل ركائز أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وضمان استدامة النشاط والحفاظ على المخزون السمكي، بما يدعم مصالح الصيادين ويحافظ على الموارد البحرية.

وأكد أهمية حماية المخزون السمكي الطبيعي وتنميته، وتحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي للموارد البحرية والحفاظ عليها، بما يضمن استدامة الثروة السمكية واستمرار استفادة الأجيال القادمة منها.

وتبقى آمال أهالي طور سيناء معلقة على معالجة التحديات التي تواجه الحلقة الجديدة، وفي مقدمتها إعادة تشغيل مصنع الثلج وتوفير وسيلة مواصلات منتظمة، إلى جانب تنظيم تداول الأسماك وتوزيع الكميات المتاحة بصورة عادلة ومنتظمة؛ وهي خطوات من شأنها تعزيز المنافسة بين التجار، والمساعدة على استقرار الأسعار، والحفاظ على جودة الأسماك، وتيسير وصولها إلى المواطنين، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والخدمية التي أُنشئت الحلقة من أجلها.