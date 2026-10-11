وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد تتفقدان تطوير موقف الخارجة ورصف حي المجاهدين

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حنان مجدي محافظ الوادي الجديد الموقف الإقليمي بمدينة الخارجة للوقوف على أخر مستجدات أعمال التطوير القائمة به ، وذلك ضمن جولاتها التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والبيئية بمحافظة الوادى الجديد ، رافقها فى الجولة محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عدلى أبوعقيل سكرتير عام المحافظة والأستاذ جهاد متولى رئيس مركز الخارجة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المشروع يستهدف تطوير منظومة النقل الإقليمي بمدينة الخارجة، ورفع كفاءة خدمات نقل الركاب وتنظيم حركة المركبات، من خلال إنشاء موقف متكامل بتكلفة تقديرية تبلغ 30 مليون جنيه حيث يضم سعة تشغيلية تبلغ 153 سيارة ميكروباص، 7 أتوبيسات على مساحة إجمالية قدرها 9,316.5 م²، مما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يتكون من مناطق تشغيل المركبات تضم 8 مظلات لسيارات الميكروباص ومظلتان للأتوبيسات وعدد 5 مدخلًا عدد 4 مخارج، كما يشمل المشروع عدد 4 مظلة انتظار، بكل منها 30 مقعدًا، و2 دورة مياه، وزاوية كمصلي مزودة بدورات مياه خاصة.

ومن جانبها أكدت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد أن الموقف يقدم مجموعة من الخدمات التجارية والتشغيلية، حيث يضم عدد 4 أكشاك لحجز الأتوبيسات و8 أكشاك على السور الخارجي للموقف وعدد 2 كافتيريا ويوفر عدد 50 موقعا لانتظار السيارات خارج الموقف، بما يسهم في تنظيم الحركة وتقليل التكدسات بالطرق المحيطة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، مؤكدةً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير البنية التحتية وتحسين منظومة الخدمات بالمحافظات الحدودية، بما ينعكس مباشرةً على تسهيل حركة المواطنين اليومية وجذب المزيد من الاستثمارات للتنمية المستدامة بالمحافظة.

وفى سياق متصل، تفقدت الدكتورة منال عوض، والسيدة حنان مجدي أعمال تنفيذ خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية والأحياء السكنية بالمحافظة ببلاط الإنترلوك، لتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية، حيث تابعت سيادتها موقف رصف الطرق بحي المجاهدين بمدينة الخارجة، حيث تتواصل أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية باستخدام بلاط الإنترلوك، بإجمالي مستهدف يبلغ نحو 20,000 م²، ضمن خطة تطوير الأحياء والمناطق السكنية ورفع كفاءة البنية الأساسية.

وأكدت د. منال عوض أن خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية والأحياء السكنية بالمحافظة ببلاط الإنترلوك، والتي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026 - 2027 ، تستهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وتيسير حركة المواطنين، ورفع المستوى الحضاري للمناطق السكنية.

وخلال الزيارة، تعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على الموقف التنفيذي لرصف الطرق حيث تتضمن الأعمال أعمال التجهيز والتمهيد والتسوية وضبط المناسيب، يليها تنفيذ طبقات التأسيس وفرشة الإحلال المناسبة وتركيب بلاط الإنترلوك وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مع مراعاة انتظام المناسيب، وثبات البلاطات، بما يعزز تحمل الرصف واستدامته في الظروف المناخية للبيئة الصحراوية.

ومن جانبها، أشارت محافظ الوادي الجديد إلى أن المحافظة بدأت تنفيذ مراحل خطة رصف الأحياء الداخلية بالانترلوك منذ ٢٠٢٤، وذلك من خلال مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وتوسعت الأعمال تباعًا بمختلف المراكز، مشيرة إلى ان الأعمال الحالية تستهدف نحو 37,000 م² من رصف الطرق الداخلية بالانترلوك بمدينتي الداخلة والخارجة وباريس، ضمن خطة متدرجة لرفع كفاءة الأحياء وتحسين المظهر الحضاري، مع تنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.