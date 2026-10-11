أحمد حبش: رعاية المواهب ومعسكرات أوروبا طريق أبطال الشراع إلى الأولمبياد

أكد أحمد حبش، رئيس الاتحاد المصري للشراع، أن إعداد أبطال الشراع يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التدريب الفني والبدني والمشاركة في البطولات الدولية، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على زيادة فرص الاحتكاك الخارجي لرفع المستوى الفني للاعبين.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد تقديم سارة مجدي وروان أبو العينين أن اللاعب يحتاج إلى ساعات تدريب طويلة في البحر تحت إشراف مدربين متخصصين، إلى جانب برامج اللياقة البدنية والمعسكرات الدولية.

ولفت إلى أن الاتحاد يسعى لتنظيم معسكرات في أوروبا تتيح للاعبين التدريب مع مدربين أجانب، مع استفادة المدربين المصريين من الخبرات وأساليب التدريب المختلفة، خاصة أن اكتشاف المواهب يبدأ من مدارس الشراع بالأندية وبطولات المناطق والجمهورية.

وتطرق رئيس الاتحاد إلى التحديات التي تواجه اللعبة، وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة المراكب والمعدات، موضحا أن الاتحاد يعمل على التغلب على هذه العقبات من خلال جذب الرعاة وإبرام عقود سنوية لدعم أنشطته.



