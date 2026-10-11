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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منال عوض تفتتح مصنع شكائر الزماط بالوادي الجديد بطاقة 1.5 مليون شكارة سنويًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة جولتها لعدد من المشروعات البيئية والتنموية لمحافظة الوادى الجديد ، حيث افتتحت الوزيرة اليوم والسيدة / حنان مجدي محافظ الوادي الجديد واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، مصنع إنتاج شكائر الزماط بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، والذى ينفذ بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، كحلقة إنتاجية مكملة لمنظومة التمور، رافقها فى الجولة السيد / محمد كجك نائب المحافظ،  والأستاذ عدلي مصلح أبوعقيل سكرتير عام المحافظة والأستاذ جهاد متولى رئيس مركز الخارجة ،  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وعقب الافتتاح تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد ورئيس هيئة تنمية الصعيد بعض الوحدات بالمصنع ، كما تحدثت الدكتورة منال عوض مع بعض العاملات بالمصنع للتعرف علي طبيعة العمل والاحتياجات المطلوبة لهم .   

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المصنع بستهدف توطين مستلزمات خدمة النخيل وتعزيز القيمة المضافة والتصنيع المحلي، بما يدعم سلاسل الإمداد ويوفر احتياجات المنتجين ويفتح مجالًا للنمو الإنتاجي والتسويقي، بطاقة إنتاجية نحو 4,000–5,000 شكارة يوميًا، بإجمالي إنتاج سنوي يصل إلى نحو 1.5 مليون شكارة، بما يعزز قدرة المشروع على توفير احتياجات المزارعين والمنتجين من مستلزمات خدمة النخيل محليًا.

ومن جانبها أوضحت السيدة/ حنان مجدى محافظ الوادى الجديد الموقف التنفيذي والتشغيلي للمشروع ، حيث تم الانتهاء الكامل من تنفيذ المبنى وتجهيزاته، وتوريد خطوط ومعدات الإنتاج، وبدء التشغيل والإنتاج الفعلي، بما يمثل انتقال المشروع إلى مرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق العائد الاقتصادي المباشر، و يسهم فى انتظام الإنتاج المحلي في توفير منتج متخصص بكميات مناسبة لاحتياجات السوق، مع إمكانية تطوير الطاقة الإنتاجية وتنويع المنتجات مستقبلًا وفق متطلبات قطاع التمور والأسواق المستهدفة.

جدير بالذكر أن شكائر الزماط هى أكياس مخصصة لتغطية وحماية عراجين التمور (البلح) على النخيل أثناء فترة نضوجها، لحمايتها من العوامل الجوية، الطيور، الحشرات، والأمراض، مما يضمن نضوج الثمار بجودة عالية دون تعرضها للتلف قبل الحصاد وتُعد صناعتها واحدة من الحرف التراثية والأساسية في المناطق الشهيرة بزراعة النخيل في مصر.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن مصنع إنتاج شكائر الزماط بمدينة الخارجة يمثل أحد المشروعات الإنتاجية الداعمة لمنظومة التمور بمحافظة الوادي الجديد، من خلال توفير مستلزمات خدمة النخيل محليًا، وتعزيز التصنيع المحلي، وتحقيق الاستفادة من الإمكانات الإنتاجية المتاحة بالمحافظة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على دعم المشروعات التي تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتسهم في تعزيز التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية، بما يدعم المزارعين والمنتجين، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن دخول المصنع مرحلة التشغيل والإنتاج الفعلي، بطاقة تصل إلى نحو 1.5 مليون شكارة سنويًا، يمثل إضافة للقاعدة الصناعية بالمحافظة، ويسهم في توفير احتياجات السوق من مستلزمات خدمة النخيل، إلى جانب توفير نحو 60 فرصة عمل مباشرة لأبناء الوادي الجديد، ويقام المشروع على مساحة 1,000 م² ويضم نحو 40 ماكينة ووحدة إنتاجية مخصصة لتصنيع شكائر الزماط، بما يتيح تشغيلًا منتظمًا وفق لاحتياجات السوق المحلي وقطاع إنتاج التمور.

وأوضح رئيس الهيئة أن هيئة تنمية الصعيد تواصل جهودها، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد والجهات المعنية، لدعم المشروعات الإنتاجية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، وتوفر فرص العمل، وتسهم في توطين الصناعات المرتبطة بالموارد المحلية، بما يدعم التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

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