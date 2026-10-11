الغربية: ضبط 8,100 عبوة جبنة تموينية مدعمة قبل بيعها و7 أطنان ملح مجهول المصدر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها المكثفة، التي أسفرت عن ضبط 8,100 عبوة جبنة تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، إلى جانب كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية، لضبط السلع المدعمة المتداولة بالمخالفة للقانون، والتصدي للغش التجاري والمنتجات مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت حملة تموينية قادها المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع مفتشي إدارة الرقابة التموينية، عن ضبط 300 بالتة جبنة تموينية مدعمة، بإجمالي 8,100 عبوة، داخل أحد المخازن بإحدى قرى مركز طنطا، بعد ورود معلومات عن تجميع السلع المخصصة للصرف على البطاقات التموينية والاتجار بها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

رفع كفاءة الخدمات

وفي حملات أخرى بمركزي كفر الزيات والمحلة الكبرى، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 7 أطنان من ملح الطعام مجهول المصدر والمشتبه في صلاحيته، بواقع 3 أطنان داخل أحد مخازن الأعلاف بإحدى قرى مركز المحلة الكبرى، و3 أطنان أخرى ضمن مضبوطات حملة كفر الزيات، التي أسفرت كذلك عن ضبط 460 كجم من أسماك الرنجة المشتبه في صلاحيتها، و2 طن من جنين القمح دون بيانات توضح الإنتاج والصلاحية، و56 عبوة شيكولاتة مجهولة المصدر تُستخدم في إعداد الآيس كريم، فضلًا عن رصد علامات تحجر وفساد ظاهري بملح الطعام المضبوط.

ردع مخالفين

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمصانع والمخازن ومنافذ البيع، والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع التموينية المدعمة وتداول المنتجات مجهولة المصدر أو المشتبه في صلاحيتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة، حفاظًا على حقوق المواطنين وصحتهم وضمان وصول السلع الآمنة إليهم.