منتخب الكاراتيه يغادر إلى بولندا لخوض منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين

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غادرت بعثة منتخب الكاراتيه، اليوم الأحد، إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين وتحت 21 سنة "بولندا 2026"، والتى يشارك فيها 40 لاعب ولاعبة في منافسات يسعى خلالها أبطال مصر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وتوجه محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه إلى بولندا فى إطار مشاركته الدولية بدعوة من الاتحاد الدولي لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي المقامة على هامش البطولة ومتابعة منافسات أبطال المنتخب الوطني.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني سيد نصر نائب رئيس الاتحاديين المصري والأفريقي للكاراتيه.. فيما تتجه الأنظار إلى أبطال مصر وسط طموحات كبيرة بتقديم أداء مشرف يليق بمكانة الكاراتيه المصري، ورفع علم مصر عالياً في المحفل العالمي.