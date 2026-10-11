الأمم المتحدة: مصرع 109 أشخاص بينهم أطفال إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي
قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 109 مهاجرين، من بينهم 15 طفلا، لقوا حتفهم ولا يزال العشرات في عداد المفقودين إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، أن القارب كان يقل 350 شخصا في طريقه من جيبوتي إلى اليمن عندما غرق قرب مدينة أوبوك الساحلية، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ نحو 80 آخرين.
ووصف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي، ألكسندر كواساك، المأساة بأنها "تذكير صارخ" بالأخطار التي يواجهها المهاجرون بحثا عن حياة جديدة في أماكن أخرى.
وبحسب الوكالة الأممية، فإن عشرات الآلاف من المهاجرين من القرن الأفريقي يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر كل عام على أمل الوصول إلى دول الخليج بحثا عن الأمان وفرص العمل.