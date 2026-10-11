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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكفتان متساويتان.. إسلام صادق: الأهلي والزمالك أمام اختبار مهم في المنافسة على الدوري

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن مواجهة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، تمثل محطة مهمة في مشوار الفريقين بالمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن كفتي الفريقين متساويتان قبل انطلاق القمة 133.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الليلة الزمالك والأهلي في القمة 133.. الكفتان متساويتان، الفوز يمنح كل فريق دفعة قوية في المنافسة، والخسارة تسبب مشاكل لكنها لن تبعد أي فريق عن التواجد بين الكبار.. وبيراميدز يترقب!».

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط تعزز موقفه في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب، بينما يترقب بيراميدز نتيجة اللقاء وتأثيرها على المنافسة بين فرق المقدمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم الكرة المصرية لتحليل الجوانب الفنية والخططية للمباراة.

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