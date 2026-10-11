رباعية نظيفة.. خالد طلعت يثير الجدل بتوقعاته لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك

توقع الناقد الرياضي خالد طلعت نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، مرجحًا فوز الأهلي بنتيجة كبيرة.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «توقعاتي لماتش القمة بكرة.. فوز الأهلي برباعية.. 4-صفر أو 4-1»، في توقع لافت قبل المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط، بعدما جمع كل منهما 13 نقطة، وسط رغبة مشتركة في تحقيق الفوز وحسم نقاط القمة لصالحه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، التي تقدم استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني والخططي للفريقين.