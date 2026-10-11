قائمة بيراميدز في معسكر مباراة سيراميكا كليوباترا

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويحل سيراميكا كليوباترا، ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - حازم جمال - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ - إياد العسقلاني

خط الوسط: محمود صابر - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - أحمد فوزي

خط الهجوم: أحمد ندير بن بو علي - يوسف أوباما - دودو الجباس