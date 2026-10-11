محافظ كفرالشيخ: تطوير الخدمات الرقمية للتيسير على المواطنين وتعزيز التحول الرقمي

أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ أن تطوير الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها يمثلان أولوية في منظومة العمل بالمحافظة، وذلك ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة وكفاءة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويحسن تجربتهم في الحصول على الخدمات، ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ، بعقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التعديلات المطلوبة على منصة «مصر الرقمية»، وتحديد احتياجات المحافظة والعمل على تلبيتها، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة الخدمات الرقمية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ في تصريح اليوم أن مناقشة التعديلات المطلوبة تستهدف نقل احتياجات المحافظة بصورة واضحة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنسيق المشترك لتطوير المنصة بما يتناسب مع متطلبات العمل المحلي، ويعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويحقق الاستفادة المثلى من الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات، وتيسير المعاملات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.