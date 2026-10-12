متحف الشرطة القومي يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

افتتح متحف الشرطة القومي معرض مؤقت بعنوان أكتوبر 1973 شواهد من ذاكرة النصر"، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات نصر أكتوبر المجيدة، وذلك فى إطار دورة في نشر الوعي السياحي والآثري.

متحف الشرطة القومي



أوضحت إدارة متحف الشرطة القومي، أن المعرض يعرض مجموعة من الأسلحة التى استخدمها الجيش المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى بعض الأسلحة التى استولي عليها الجيس من الكيان الصهيوني المحتل كغنائم حرب ورمز للهزيمة.

يذكر أن متحف الشرطة القومي الموجود هو أحد متاحف قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ويقع بالجزء الشمالي من القلعة وهو يستعرض جهود الشرطة المصرية ونضالها المتواصل على مر التاريخ. يضم المتحف مجموعة من القاعات خُصص كل منها لعرض تاريخ حقبة معينة من تاريخ الشرطة المصرية، حيث تم تخصيص قاعة تعرض تاريخ الشرطة في مصر القديمة، وقاعة أخرى تعرض تاريخ الشرطة المصرية في العصر الإسلامي، وقاعة تعرض أدوات رجال الإطفاء.