متحف ملوي يرسخ روح الانتماء للأطفال بجولة إرشادية في ذكرى انتصارات أكتوبر

احتفل متحف ملوي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، عبر تنظيم جولة إرشادية مزجت بين التاريخ والفن والاحتفال، تعرف خلالها المشاركون من الأطفال على انتصارات مصر في العصور القديمة.

أوضحت إدارة متحف ملوي، أن الاحتفالية تضمنت ربط الانتصارات المصرية بمحطات من تاريخ مصر وصولاً إلى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في اطار ترسيخ الانتماء للوطن.



متحف ملوى

متحف ملوى ، يصنف كمتحف إقليمي متميز واجهته تقارب واجهة المعابد اليونانية حيث يتكون من طابقين، تبلغ مساحة المتحف الكلية 2500 متر مربع ويتكون المتحف من طابقين الطابق الأول يضم ثلاثة قاعات للعرض والطابق الثاني مكتبة وقاعات للأنشطة.

ويعرض بالمتحف 950 قطعة في 3 قاعات للعرض المتحفي، حيث يعتبر المتحف مرآه للعصور التاريخية التي مرت على مصر الوسطي، وتشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تضم موضوعات تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية ‏القديمة.

كما يتضمن المتحف بعض المقتنيات التي تجسد الحياة اليومية منها مجموعة من الأواني ‏الفخارية، ومجموعة من الحلي وأدوات الزينة ‏وأواني حفظ العطور وبعض المسارج.