إلزام الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بتوقيع إقرار استلام التابلت..وصدى البلد ينشر تفاصيله

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من أهم ضوابط تسليم التابلت في المدارس ، هو إلزام ولي الأمر، وكذا الطالب ذاته بالتوقيع على الإقرار المحدد لإستلام التابلت .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تلتزم كل مدرسة مستهدفة بحفظ أصل نموذج استلام التابلت لكل من: (الطالب - الفئات المستهدفة الأخرى) في الملفات الخاصة بذلك، والمحفوظة بالمدرسة، ويعتبر هذا النموذج (عهدة ذات قيمة) على المدرسة، والعاملين بشئون الطلاب والمعلمين، وأي فقد للنموذج يسأل المتسبب عنه تأديبيًا، وجنائيًّا، ومدنيًا.

إقرار استلام التابلت للطالب و ولي الأمر

يلتزم الطالب و ولي أمره بالتوقيع على إقرار استلام التابلت المكتوب فيه : ألتزم أنا و نجلي بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد ، وفي حالة تعرضه للتلف او الفقد أكون ملزما بسداد قيمة الجهاز كاملة ، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة ، كما ألتزم بتكاليف صيانته في حال حدوث أي أعطال يكون نجلي قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة ، واتعهد بعدم الاصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد ، كما أتعهد بتسليم التابلت متى انتهى قيد نجلي بالمرحلة الثانوية لأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره .

إقرار استلام التابلت للمعلم

كما يتم إلزام المعلمين بالتوقيع على إقرار استلام التابلت المكتوب فيه : ألتزم بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد ، كما ألتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة ، في حالة الفقد أو التلف وأتحمل تكلفة أعمال الصيانة التي اتسبب فيها في مراكز صيانة الوكيل المعتمد فقط واتعهد بعدم الاصلاح خارج مراكز صيانة الوككيل المعتمد ، كما ألتزم بتسليم التابلت في حالة جيدة إذا ما تم نقلي أو ندبي من العمل بمدارس الثانوي العام أو الفني إلى أي عمل آخر ، على أن أرفق به شهادة صلاحية من الوكيل المعتمد للجهاز بمشتملاته للتشغيل .