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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"التنمية المحلية والبيئة": شرم الشيخ تحصد شهادة استحقاق دولية عن جهود حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية

"التنمية المحلية والبيئة":
"التنمية المحلية والبيئة":
أ ش أ

في إنجاز دولي جديد، حصلت مدينة شرم الشيخ على شهادة استحقاق (Certificate of Merit) ضمن جوائز المدن الخضراء العالمية لعام 2026، التي تنظمها الجمعية الدولية لمنتجي البساتين (AIPH)، وذلك عن مبادرة "التصدي لفقدان الأنواع والموائل وصحة النظم البيئية والتنوع الجيني"، التي جرى تطويرها في إطار مشروع "جرين شرم".

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية هذا التكريم الدولي في إبراز الجهود المبذولة لحماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية والتخطيط الحضري يمثل إحدى الركائز المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز استدامة المدن والمقاصد السياحية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مدينة شرم الشيخ تتمتع بمقومات طبيعية وبيئية متميزة، تشمل الشعاب المرجانية ومروج الحشائش البحرية والموائل البرية، التي تمثل ثروة طبيعية مهمة وتسهم في دعم النشاط السياحي بالمدينة، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى حمايتها وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وأضافت أن مشروع "جرين شرم" يستهدف دعم التحول نحو السياحة الخضراء والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز حماية التنوع البيولوجي، ودمج الاعتبارات البيئية في التخطيط الحضري، ودعم الممارسات المستدامة التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية والسياحية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إعداد استراتيجية وخطة عمل محلية للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، في إطار المشروع، يدعم تحديد أولويات الحفاظ على الموائل الطبيعية وتعزيز إدماج حماية النظم البيئية في خطط التنمية المحلية، استنادًا إلى البيانات والدراسات البيئية ذات الصلة.

ونوهت الدكتورة منال عوض بأن حماية التنوع البيولوجي تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز استدامة المدن الساحلية والمقاصد السياحية، لما تسهم به في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم قدرة النظم البيئية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الطبيعة.

يذكر أن جوائز المدن الخضراء العالمية (AIPH World Green City Awards) تنظمها الجمعية الدولية لمنتجي البساتين، وتكرّم المبادرات التي توظف النباتات والحلول القائمة على الطبيعة في تطوير المدن وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتسلط الجوائز الضوء على التجارب الحضرية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في مدن أخرى، وحصلت مدينة شرم الشيخ على شهادة الاستحقاق لعام 2026 عن مبادرتها المعنية بحماية الأنواع والموائل وصحة النظم البيئية والتنوع الجيني.

التنمية المحلية شرم الشيخ حماية التنوع

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