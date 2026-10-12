الإعدام شنقا لمتهم أنهى حياة أسرة كاملة من أجل سرقة الذهب بالمنيب

قضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقا للمتهم "محمد. أ"، لاتهامه بإنهاء حياة أسرة كاملة في منطقة المنيب، في جريمة كشفت التحقيقات عن ارتكابها بدافع سرقة صندوق يحتوي على مشغولات ذهبية من داخل مسكن المجني عليهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على أفراد أسرة متوفين داخل مسكنهم بمنطقة المنيب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبدأت أعمال الفحص وجمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها والفصل فيها.

وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بالإعدام شنقا بحق المتهم، على خلفية إدانته بإنهاء حياة أفراد الأسرة بدافع السرقة.