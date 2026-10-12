أوساسونا يقيل مدربه ميجيل أراميس بسبب سوء النتائج وأراساتي يعود لقيادة الفريق

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أعلن نادي أوساسونا الإسباني رسميًا اليوم إقالة مدربه لويس ميجيل راميس بسبب سوء النتائج خلال الموسم الحالي.

ويحتل أوساسونا المركز الـ 16 بعد مرور 8 جولات من بطولة الدوري الإسباني لم يحقق خلالها الفريق سوى الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما فيما تلقى 4 هزائم .

وكانت آخر خسائر الفريق أمس أمام ريال بيتيس بخماسية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني، كما عانى الفريق بشدة على المستوى الدفاعي، حيث تلقى 5 أهداف في مباراة ألافيس و 4 أهداف في مباراة أتليتكو مدريد.

وكشف النادي في بيانه اليوم أنه قرر عدم استمرار ميجيل راميس كمدرب للفريق الأول لكرة القدم واتخذ القرار صباح اليوم خلال اجتماع لمجلس الإدارة والذي تم خلاله تبني رأي المدير الرياضي للفريق.

وأشار البيان إلى أن الطاقم الفني لراميس والمؤلف من خوسيه مانويل جيل وإيفان مادرونو وميجيل أنخيل فيرنانديز وخوسيه فاخاردو سيغادرون النادي أيضًا.

ووجه النادي الشكر لراميس وطاقمه الفني على عملهم متمنيًا لهم التوفيق في مستقبلهم المهني.

وأعلن النادي تعيين جاجوبا أراساتي مدربًا جديدًا للفريق حتى 30 يونيو 2029 ليعود ثاني أكثر المدربين قيادةً للفريق على رأس الإدارة الفنية لأوساسونا.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم أراساتي رسمياً كمدرب جديد لنادي أوساسونا ظهر غدٍ في ملعب "إل سادار" وسيقود أولى الحصص التدريبية للفريق بعد غد في مركز "تاخونار" التدريبي.