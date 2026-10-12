اندلاع أعمال شغب بين جماهير ليفانتي وإشبيلية قبيل انطلاق مواجهتهما في الدوري الإسباني

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اندلعت أعمال شغب عنيفة بين جماهير ليفانتي وإشبيلية، وذلك قبيل انطلاق مواجهتهما في الدوري الإسباني.

ويستضيف ليفانتي على ملعبه ليلة الاثنين فريق إشبيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة (آس) الإسبانية عن اندلاع مواجهات بين مجموعات الأولتراس من كلا الجانبين، إذ تحولت المنطقة المحيطة بملعب "سيوتات دي فالنسيا" إلى ساحة معركة استدعت تدخل الشرطة الوطنية.

وتُظهر صور التقطتها قناة "À Punt" وصول مشجعي ليفانتي في مجموعات منظمة بحثاً عن أولتراس "بيريس نورتي" التابعة لنادي إشبيلية لتصفية حسابات قديمة وواجه هؤلاء المشجعون -الذين كانوا ملثمين ومسلحين بالعصي ومستخدمين للألعاب النارية- رداً من المجموعة المتعصبة المنافسة التي استخدمت أثاث المقاهي المجاورة لصد الهجوم.

ولم يتم تسجيل أي اعتقالات أو إصابات خطيرة في هذا الحادث المؤسف الذي يسيء لصورة الرياضة في اليوم الوطني لإسبانيا.