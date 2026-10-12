إدراج 86 عالما من جامعة عين شمس ضمن قائمة أكثر 2% من العلماء استشهادا بأبحاثهم عالميا

أُدرج 86 عالمًا من جامعة عين شمس ضمن قائمة أكثر 2% من العلماء استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم لعام 2025، وفقًا للتصنيف الذي أعدته دار النشر العلمية «إلسيفير» بالتعاون مع البروفيسور جون إيوانيدس من جامعة ستانفورد.

وهنأ رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، ونائبة رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة أماني أسامة كامل -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- علماء الجامعة بهذا الإنجاز، الذي يعكس حجم إسهاماتهم البحثية وتأثيرها في مجالات تخصصاتهم المختلفة.

جاء توزيع العلماء المدرجين بالقائمة بواقع 21 عالمًا من كلية الصيدلة، و21 عالمًا من كلية التربية، و19 عالمًا من كلية العلوم، و13 عالمًا من كلية الهندسة، و7 علماء من كلية الطب، وعالمين من كلية الزراعة، وعالم واحد من كل من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والبنات، والتجارة.