قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام عبد الفتاح: تقييمي لأداء حكم مباراة القمة قد يعرّضه للهجوم
ترتيب الدوري بعد استعادة بيراميدز الصدارة بعد فوزه على سيراميكا برباعية
أرخص 5 سيارات كورية ويابانية في مصر
الأهلي السعودي يهزم الوصل في دوري أبطال آسيا
المتحف المصري الكبير يوثق أعمال تنظيف تمثال رمسيس الثاني العملاق.. صور
غرامة بسبب سيارة ماكلارين وحذاء جديد في التدريبات.. مرموش يخطف الأنظار في إنجلترا
هالة صدقي: أنا صريحة جدا ومش هتغير.. والحقيقة ممكن تضايق في البداية
مطار أسوان يجتاز تفتيش سلطة الطيران المدني لتجديد الاعتماد
استخراج جواز السفر 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم
فيات مولتيبلاي 3X1.. نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»| صور
بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الجيش الرواندي
خبير عسكري: السعودية قادرة على مواجهة الحوثيين.. والحروب ذات البعد الأيديولوجي تطول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس والغرامة عقوبة نشر الصور والفيديوهات المخلة بالآداب.. ماذا يقول قانون العقوبات؟

الحبس
الحبس
حسن رضوان

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات لمواجهة نشر أو تداول المواد والصور المنافية للآداب العامة، في إطار تجريم بعض أشكال المحتوى الذي يتم تداوله عبر وسائل النشر المختلفة، مع وضع ضوابط للمسؤولية الجنائية عن نشر هذه المواد وتوزيعها.

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا أو غيرها من الأشياء والصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

الحبس والغرامة وفقًا للمادة 178

ووفقًا لنص المادة، يعاقب مرتكب الأفعال المحددة فيها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل المواد التي تناولها النص المطبوعات والمخطوطات والرسومات والصور الفوتوغرافية والإشارات الرمزية وغيرها من الأشياء التي ينطبق عليها وصف مخالفة الآداب العامة، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.

مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين

وتتناول المادة 178 مكررًا (1) من قانون العقوبات المسؤولية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ارتُكبت عن طريق الصحف، إذ تقرر مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين بصفتهم فاعلين أصليين بمجرد النشر، وفقًا للنص القانوني.

كما تنص المادة على معاقبة الطابعين والعارضين والموزعين بصفتهم فاعلين أصليين في الحالات التي يتعذر فيها معرفة مرتكب الجريمة.

مسؤولية المستوردين والمصدرين والوسطاء

ويمتد نطاق المسؤولية، وفقًا للمادة ذاتها، إلى المستوردين والمصدرين والوسطاء، إذ يجوز اعتبارهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة، متى وقعت بطريقة الصحافة.

وتوضح هذه الأحكام أهمية التمييز بين طبيعة الفعل المرتكب، ووسيلة النشر، ومدى توافر الشروط القانونية للمساءلة، إذ يتحدد تطبيق العقوبة وفقًا لوقائع كل حالة والنصوص القانونية المنطبقة عليها.

الحبس والغرامة الفيديوهات المخلة جرائم النشر قانون العقوبات المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

وليد دعبس

دعبس: روح اللاعبين واستقرار غرفة الملابس وراء النتائج المميزة لمودرن سبورت

بيراميدز

بيراميدز يواصل سلسلة اللاهزيمة.. 14 مباراة دون خسارة و13 انتصارًا في مختلف البطولات

ميدو

ميدو يفتح النار على لاعبي الزمالك بعد خسارة القمة: ما حدث جناية كروية

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد