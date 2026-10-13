قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للدورة الثانية وبالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء| صور
أمير قطر: أمن الخليج خط أحمر.. وإغلاق هرمز سبب أضرارًا اقتصادية كبيرة
متحدث الخارجية: تعاون سوداني ومتابعة دقيقة لإنهاء إجراءات نقل المتوفين المصريين في حادث الخرطوم
مهند العكلوك: أزمات الأمة العربية الحالية أثرت على القضية الفلسطينية
يلامس الـ 53 جنيهاً.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك
وزيرة التضامن تدعو الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
بعد مظاهرات أمام السفارة بالقاهرة.. الشرطة الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن سبب القبض على أحمد ناصر
منحة الزواج 2026.. هدية من الدولة للفتيات المستحقات للمعاش وهذه شروطها وخطوات الصرف
موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف
زيتون سيناء يدخل مرحلة جديدة.. وزير الزراعة يطلق تشغيل معصرة النثيلة لدعم المزارعين
استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين وسط و جنوب قطاع غزة
مايا مرسي تترأس أعمال الدورة العادية الـ 84 لمجلس وزراء التضامن العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم أولويات التنمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن «منتدى مصر 2026» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع دائرة الحوار حول القضايا الوطنية وأولويات التنمية، بما يدعم التواصل بين مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع، ويسهم في صياغة رؤى واقعية للتعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين.

وأوضح دسوقي أن أهمية المنتدى تتمثل في إتاحة مساحة لعرض الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومناقشة المقترحات التي تستهدف تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أن الجلسات التحضيرية والمنصة الإلكترونية تتيحان فرصة للاستماع إلى آراء المواطنين وتحديد القضايا الأكثر إلحاحًا.

وأشار إلى ضرورة التركيز على المقترحات التي تدعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المجتمعي.

وشدد على أهمية الاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين ومراكز البحث والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تنوع الرؤى وتبادل الخبرات وتطوير حلول تتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

ولفت دسوقي إلى أن انعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري يمثل فرصة لطرح تصورات متعددة بشأن الملفات الوطنية، مؤكدًا أن نجاحه يرتبط بمدى القدرة على تحويل المناقشات إلى نتائج ملموسة، من خلال وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات ومتابعتها وتقييمها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن انعكاس مخرجات الحوار على حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

فتحي دسوقي الشيوخ مجلس الشيوخ منتدى منتدى مصر 2026 القضايا الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال

ترشيحاتنا

HP تطلق حواسب OmniBook 3

لعشاق الأداء العالي.. HP تطلق حواسب OmniBook 3 ومنصة Wildcat Lake الجديدة كلياً

كيف سيؤثر تقييد الروابط على وصول منشوراتك؟

بعد قرار «ميتا» الجديد.. كيف سيؤثر تقييد الروابط على وصول منشوراتك؟

تلف الهاتف

سقط الماء على هاتفك؟.. أخطاء شائعة قد تدمره وخطوات سريعة لإنقاذه

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد