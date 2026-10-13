برلماني: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم أولويات التنمية

أكد فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن «منتدى مصر 2026» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع دائرة الحوار حول القضايا الوطنية وأولويات التنمية، بما يدعم التواصل بين مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع، ويسهم في صياغة رؤى واقعية للتعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين.

وأوضح دسوقي أن أهمية المنتدى تتمثل في إتاحة مساحة لعرض الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومناقشة المقترحات التي تستهدف تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أن الجلسات التحضيرية والمنصة الإلكترونية تتيحان فرصة للاستماع إلى آراء المواطنين وتحديد القضايا الأكثر إلحاحًا.

وأشار إلى ضرورة التركيز على المقترحات التي تدعم الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المجتمعي.

وشدد على أهمية الاستعانة بآراء الخبراء والمتخصصين ومراكز البحث والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تنوع الرؤى وتبادل الخبرات وتطوير حلول تتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة، وتحديد الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

ولفت دسوقي إلى أن انعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري يمثل فرصة لطرح تصورات متعددة بشأن الملفات الوطنية، مؤكدًا أن نجاحه يرتبط بمدى القدرة على تحويل المناقشات إلى نتائج ملموسة، من خلال وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات ومتابعتها وتقييمها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن انعكاس مخرجات الحوار على حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.