محمد الشيبي: أغلقنا صفحة الدوري ونركز على مواجهة المريخ بونتو

أكد المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أن فريقه يستهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام المريخ بونتو، بطل جنوب السودان، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على المريخ بونتو في العاصمة جوبا، في تمام الساعة الرابعة مساء الجمعة المقبل، سعيًا لتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، وتقربه من التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة القارية.

وقال الشيبي، في تصريحات رسمية، إنه يشكر جميع لاعبي بيراميدز على المستوى الذي قدموه خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، والنجاح في حصد النقاط الثلاث، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف اللاعب المغربي أن الانتصار جاء بفضل الجهود الجماعية لجميع عناصر الفريق، موضحًا أن بيراميدز نجح في العودة إلى المباراة رغم التأخر بهدف في بدايتها، ليحقق الهدف المطلوب ويحصد الفوز.

وأشار الظهير الأيمن إلى أن الفريق أغلق صفحة الدوري المصري مؤقتًا، وبدأ التركيز على الاستحقاق الأفريقي المقبل، في ظل أهمية المواجهة أمام بطل جنوب السودان.

واختتم محمد الشيبي تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز يدخل المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على خوض لقاء الإياب بأريحية أكبر، وتمنحه فرصة قوية لحسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز بمجموع مباراتي بيراميدز والمريخ بونتو إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.