امتنع عن تحميل ركاب.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" لإمتناعه عن تحميل الركاب ممن يحملون حقائب سفر بالبحيرة .







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ، وقائدها (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 10/ الجارى على النحو المشار إليه إبان تواجده بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة أبو المطامير بالبحيرة لرغبته فى فرض أجرة أزيد على حاملى حقائب السفر .





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .









