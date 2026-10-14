مي عبد الحميد: طرح وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك ونرصد حجم الطلب

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك يعد طرحًا تجريبيًا، بهدف الحصول على مؤشرات حول حجم الطلب وخصائص المتقدمين، ومعرفة ما إذا كانت النظم التي كان الصندوق يقدمها من قبل لا تناسب بعض المواطنين.

وأضافت خلال برنامج من ماسبيرو أن الصندوق طرح أيضًا 15 ألف وحدة بنظام الإيجار العادي، وهناك إقبال عليها، موضحة أن نحو 40 ألف كراسة شروط تم بيعها حتى الآن، وأن باب التقديم مستمر حتى يوم 28.

وأوضحت أن الإيجار مدعوم، وسيدفع المواطن ربع دخله فقط، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي، مشيرة إلى أن الصندوق طرح أكثر من محور جديد لرصد احتياجات المواطنين ومعرفة ما إذا كانت هناك أنماط أخرى يحتاج البرنامج إلى استحداثها.