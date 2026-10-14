أخبار الوادي الجديد: المحافظ تشارك في فعاليات معرض مصر للطاقة 2026.. وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تشارك في فعاليات معرض مصر للطاقة 2026

شاركت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، في فعاليات معرض مصر للطاقة 2026، والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارات النقل والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة 250 عارضًا محليًا ودوليًا من 25 دولة.

التوسع في المجالات التنموية والأنشطة الصناعية والتعدينية

وألقت المحافظ كلمتها خلال جلسة نقاشية بعنوان «من الرؤية إلى الواقع.. تصميم وتمويل وتنفيذ أول سوق كهرباء مفتوح في مصر»، بمشاركة نخبة من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وممثلي الشركات والمستثمرين، تناولت خلالها أهمية التحول نحو سوق كهرباء أكثر انفتاحًا وتنافسية، ودور مشروعات الطاقة المتجددة في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية المحافظات للاستثمارات الجديدة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة وخلق فرص عمل مستدامة.

واستعرضت المحافظ المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظة في مجال الطاقة الشمسية والنقاء البيئي ورؤية المحافظة المستقبلية للتوسع في المجالات التنموية والأنشطة الصناعية والتعدينية والسياحية القائمة على الطاقة النظيفة، كما أشارت إلى انفتاح المحافظة نحو الشراكة مع القطاع الخاص الرائد في إنتاج وتوزيع الطاقة لخدمة المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للشركات الجادة في إطار حرص المحافظة على دعم توجهات الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات النوعية وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية.

ضبط 154 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، ضبط 154 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت الأسواق ومنافذ تداول السلع الغذائية بمدينة الخارجة، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين والتصدي للمخالفات التموينية والصحية.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، حيث نفذت مديرية الطب البيطري بالمحافظة الحملة بالتعاون مع إدارة تموين الخارجة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأسفرت عن ضبط الكميات المخالفة.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، فيما شددت محافظ الوادي الجديد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لكافة الممارسات المخالفة، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

السجن المشدد 7 سنوات لعامل استدرج صغيرة بثمار النبق واعتدى عليها في الوادي الجديد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل يبلغ من العمر 47 عامًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد إدانته باستدراج طفلة تبلغ 9 سنوات إلى سطح منزله والاعتداء عليها، بدائرة قسم شرطة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وجاء الحكم في القضية رقم 726 لسنة 2026، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة وتحريات أمنية كشفت ملابسات استدراج الطفلة باستخدام ثمار النبق.

وتعود أحداث القضية إلى 27 يناير 2026، عندما تلقى قسم شرطة الخارجة بلاغًا من والد الطفلة، اتهم فيه العامل «ح. م. ح»، 47 عامًا، باستدراج ابنته إلى منزله والاعتداء عليها.

وكشفت الطفلة، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنها كانت تجمع ثمار النبق من أسفل شجرة أمام منزل المتهم، عندما طلب منها الصعود إلى سطح منزله، موهمًا إياها بإعطائها المزيد من الثمار.

وأضافت الطفلة أنها استجابت لطلبه، وبعد صعودها قدم إليها بعض ثمار النبق، قبل أن يفاجئها بالإمساك بها والاعتداء عليها بالقوة.

وأجرى النقيب أحمد عبد الرحمن، معاون وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، التحريات اللازمة، التي خلصت إلى صحة الواقعة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وكشفت التحريات أن المتهم استخدم ثمار النبق وسيلة لاستدراج الطفلة إلى سطح المنزل، قبل الاعتداء عليها، وواصلت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال المجني عليها، وفحصت التحريات والأدلة المتعلقة بالواقعة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بخطف الطفلة بطريق التحايل، بعدما استدرجها إلى منزله بزعم تقديم ثمار النبق، ثم الاعتداء عليها بالقوة وتقييد حركتها وأحال المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش، المحامي العام الأول لنيابات الوادي الجديد الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاسبته عن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة حيث صدر الحكم بالسجن المشدد.