جايكا: المدارس المصرية اليابانية تستهدف بناء شخصية الطالب وتعزيز المهارات

قال يازاكي جنتارو، نائب مدير مكتب جايكا في مصر، إنه من خلال دعم جايكا لـ المدارس المصرية اليابانية، تهدف جايكا إلى إعداد طلاب متكاملين في مختلف جوانب شخصياتهم، لا يقتصر تميزهم على امتلاك المعرفة الأكاديمية فحسب، بل يتحلون أيضًا بالقيم الراسخة، والقدرة على القيادة، والانضباط الذاتي، والشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعاتهم.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي باسم طبانة، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه منذ افتتاح الدفعة الأولى من المدارس المصرية اليابانية عام 2018، حظي هذا النموذج بتقدير كبير؛ لما يقدمه من عناصر أساسية في نظام التعليم الياباني، تتمثل في أنشطة «توكاتسو».

وأوضح أن نموذج «توكاتسو» يركز على التعلم من خلال المشاركة الفعلية في الحياة المدرسية، ويساعد الطلاب على تنمية المهارات غير المعرفية، مثل العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتواصل، وتحمل المسؤولية، واحترام الآخرين، والقيادة.

وتابع: "أهم ما يميز تعاوننا في مجال المدارس المصرية اليابانية وتطبيق أنشطة «توكاتسو» عن غيره من مشروعات التعاون التعليمي هو أن نموذجنا لا يقتصر على تطوير البنية التحتية أو المناهج الدراسية فحسب، بل يتبنى نهجًا شاملًا في التعليم، يعزز النمو الفكري والشخصي للطلاب على حد سواء".