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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميلوني: اتفاق ترامب بشأن الديزل الروسي "محفوف بالمخاطر"

ميلوني: اتفاق ترامب بشأن الديزل الروسي "محفوف بالمخاطر"
ميلوني: اتفاق ترامب بشأن الديزل الروسي "محفوف بالمخاطر"
أ ش أ

رأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقود الديزل الروسي ينطوي على مخاطر و"يمنح شرعية لموسكو".

وقالت ميلوني في كلمتها اليوم الأربعاء،أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي الخميس والجمعة: "إن الاتفاق المتعلق بالديزل الروسي، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، هو خطوة أعتبرها محفوفة بالمخاطر للغاية".

وأوضحت ميلوني أن "الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يعود في المقام الأول إلى الحرب في إيران، وليس إلى الصراع في أوكرانيا"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأضافت: "وبالتالي، فإن جدوى هذه الخطوة محل شك، في حين أن المخاطر واضحة: فهي تمنح شرعية لموسكو بينما لا تزال قنابلها تتساقط على المدن الأوكرانية، وتوفر إيرادات جديدة لتمويل الحرب، وتُضعف ضمنيا فاعلية العقوبات؛ وهي عوامل لا يمكننا تجاهلها، كما أنها تتعارض مع الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية -بما في ذلك الولايات المتحدة- حتى الآن للضغط على بوتين من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقود الديزل الروسي

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