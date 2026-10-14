غياب بنتايك يربك حسابات الزمالك قبل موقعة الجيش الرواندي.. تعرف علي البديل

يواجه الجهاز الفني لنادي الزمالك تحديًا جديدًا قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأكد غياب المغربي محمود بنتايك بسبب الإصابة، لتبدأ رحلة البحث عن البديل المناسب لتعويضه في الجبهة اليسرى.

ويعمل الجهاز الفني للفريق الأبيض على إعادة ترتيب أوراقه قبل اللقاء الأفريقي، في ظل أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الزمالك أفضلية قبل مباراة الإياب، وتساعده على مواصلة مشواره في البطولة القارية.

إصابة العضلة الخلفية تحرم الزمالك من جهود بنتايك

ويغيب محمود بنتايك عن مواجهة الجيش الرواندي، بعدما تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تصل إلى شهر، ما يبعده عن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة المقبلة.

ويأتي غياب اللاعب المغربي في توقيت مهم بالنسبة للزمالك، الذي يسعى لتجهيز جميع عناصره قبل المواجهة الأفريقية، وهو ما يفرض على الجهاز الفني سرعة الاستقرار على البديل القادر على تعويض غيابه وتقديم المستوى المطلوب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية ووضع قدم في الدور التالي قبل لقاء العودة.

فتوح وإيشو يتنافسان على تعويض بنتايك

وفي إطار التحضيرات للمباراة، يفاضل الجهاز الفني للزمالك بين أحمد فتوح وأحمد عبد الرحيم إيشو، لشغل مركز الظهير الأيسر في ظل غياب بنتايك بداعي الإصابة.

ويخضع الثنائي للتقييم الفني من جانب الجهاز الفني، الذي يدرس إمكانات كل لاعب ومدى قدرته على تنفيذ الأدوار المطلوبة، سواء على المستوى الدفاعي أو في المساندة الهجومية، قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني اختياره خلال الأيام الأخيرة التي تسبق المباراة، وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية ومدى جاهزية اللاعبين، في محاولة لتجاوز الغياب المؤثر لبنتايك والعودة بنتيجة إيجابية من المواجهة الأفريقية.