قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟
مصرع 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية ويسكونسن الأمريكية
السعودية تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس
الأرصاد تكشف مفاجأة الطقس.. ارتفاع مؤقت للحرارة يعقبه اضطراب جوي واسع
تمهيدًا لـ «منتدى مصر 2026».. «معلومات الوزراء» يختتم ورش التحضير بمناقشة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية
مدبولي يثمن نتائج الجولة الآسيوية للرئيس السيسي.. ويؤكد أهمية منتدى مصر 2026
مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة
الدفاع المدني السعودي: إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة بالرياض نتيجة اعتراض صاروخ باليستي
رئيس الوزراء: هدفنا من "منتدى مصر 2026" هو الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن
نسور السماء .. القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ 94 | فيديو
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة الملفات الخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب بنتايك يربك حسابات الزمالك قبل موقعة الجيش الرواندي.. تعرف علي البديل

محمود بنتايج
محمود بنتايج
حسن العمدة

يواجه الجهاز الفني لنادي الزمالك تحديًا جديدًا قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأكد غياب المغربي محمود بنتايك بسبب الإصابة، لتبدأ رحلة البحث عن البديل المناسب لتعويضه في الجبهة اليسرى.

ويعمل الجهاز الفني للفريق الأبيض على إعادة ترتيب أوراقه قبل اللقاء الأفريقي، في ظل أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الزمالك أفضلية قبل مباراة الإياب، وتساعده على مواصلة مشواره في البطولة القارية.

إصابة العضلة الخلفية تحرم الزمالك من جهود بنتايك

ويغيب محمود بنتايك عن مواجهة الجيش الرواندي، بعدما تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة تصل إلى شهر، ما يبعده عن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة المقبلة.

ويأتي غياب اللاعب المغربي في توقيت مهم بالنسبة للزمالك، الذي يسعى لتجهيز جميع عناصره قبل المواجهة الأفريقية، وهو ما يفرض على الجهاز الفني سرعة الاستقرار على البديل القادر على تعويض غيابه وتقديم المستوى المطلوب.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية ووضع قدم في الدور التالي قبل لقاء العودة.

فتوح وإيشو يتنافسان على تعويض بنتايك

وفي إطار التحضيرات للمباراة، يفاضل الجهاز الفني للزمالك بين أحمد فتوح وأحمد عبد الرحيم إيشو، لشغل مركز الظهير الأيسر في ظل غياب بنتايك بداعي الإصابة.

ويخضع الثنائي للتقييم الفني من جانب الجهاز الفني، الذي يدرس إمكانات كل لاعب ومدى قدرته على تنفيذ الأدوار المطلوبة، سواء على المستوى الدفاعي أو في المساندة الهجومية، قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني اختياره خلال الأيام الأخيرة التي تسبق المباراة، وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية ومدى جاهزية اللاعبين، في محاولة لتجاوز الغياب المؤثر لبنتايك والعودة بنتيجة إيجابية من المواجهة الأفريقية.

نادي الزمالك الزمالك الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا محمود بنتايك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

رئيس شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار تصحيح للسعر العادل بعد 8 أشهر من الخسائر

ترشيحاتنا

الغناء

من المنزل إلى الأوبرا.. محطات في رحلة المطربة ريم حمدي الفنية

الإسكان

«الإيجار بربع الدخل».. مي عبد الحميد تكشف تفاصيل طرح وحدات الإسكان الجديدة

الرئيس السيسي

مايكل أوهيرلي: إيران تضغط على ترامب.. وتسعى لتأكيد عدم تنازلها عن مضيق هرمز

بالصور

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة
طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟.. علامات تكشف تأثيرها عليك

هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك
هل السوشيال ميديا تزيد القلق؟ علامات تكشف تأثيرها عليك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد