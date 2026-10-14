أزمة المستحقات تضرب الزمالك.. غياب مكافآت الدوري ونسبة الـ25% يشعل غضب اللاعبين

كشف أحمد المصري، مراسل قناة «ON Sport» ببرنامج «من بدري»، عن حالة غضب كبيرة بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، في ظل عدم حصول عدد كبير منهم على مستحقات الموسم الماضي، سواء نسبة الـ25% أو مكافآت الفوز ببطولة الدوري.

وأوضح المصري أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، يحاول باستمرار احتواء غضب اللاعبين، ويطالبهم بتحمل ظروف النادي، مع طمأنتهم بأن مستحقاتهم المالية سيتم صرفها، رغم عدم وجود موعد مؤكد حتى الآن لصرفها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعدادات الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث وصلت بعثة الفريق إلى رواندا استعدادًا لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء الجمعة المقبل، على استاد أماهورو، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل لقاء الإياب.

وأعلنت قناة «MBC مصر 2» نقل المباراة عبر شاشتها، مع تقديم تغطية خاصة للمواجهة واستوديو تحليلي، لمتابعة مشوار الزمالك في البطولة القارية.