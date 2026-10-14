عايزين نعرف الحقيقة.. هاني حتحوت يعلق على طلب الزمالك بمراجعة الفار

أكد الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، أن مطالب نادي الزمالك الواردة في بيانه الأخير بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة القمة أمام الأهلي، تعد مطالب منطقية ولا تتضمن أي مبالغة.

وأوضح حتحوت أن بيان الزمالك تضمن أربعة قرارات لمجلس الإدارة، أبرزها منح اتحاد الكرة مهلة 48 ساعة للرد على الشكوى المقدمة ضد لجنة الحكام، بسبب ما وصفه النادي بالأخطاء الجسيمة خلال المباراة، إلى جانب طلب التنسيق مع الاتحاد لإرسال وفد للاطلاع على ما دار داخل غرفة تقنية الفيديو.

وأشار إلى أن الزمالك يعتزم الاستشهاد بتصريحات عصام عبد الفتاح، خلال ظهوره إعلاميًا مع سيف زاهر، بشأن وحدة قانون تحكيم كرة القدم في العالم، متسائلًا عن أسباب الحديث عن اختلاف المعايير التحكيمية.

وأضاف أن النادي قرر أيضًا التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اعتراضًا على ما اعتبره إساءة تعرض لها، مع المطالبة بالتحقيق في واقعة فتح الصوت الذي نقل إساءات من الجماهير.

هاني حتحوت يوضح أسباب طلب الزمالك مراجعة تقنية الفيديو

وشدد حتحوت على أن طلب الزمالك الاطلاع على ما دار داخل غرفة تقنية الفيديو حق مشروع، لافتًا إلى أن النادي يسعى لمعرفة حقيقة القرار التحكيمي في اللقطة التي جمعت مروان عطية وشيكو بانزا، وما إذا كانت قد احتُسبت ركلة مرمى أم لمسة يد، أو شهدت مراجعة من جانب تقنية الفيديو من الأساس.

وأوضح أن الزمالك، وفقًا لما نقله، لا يستهدف الوصول إلى نتيجة محددة مسبقًا، وإنما يرغب في معرفة تفاصيل ما حدث داخل غرفة الفيديو، مؤكدًا أن هذا الطلب طبيعي ومنطقي، خاصة في ظل الجدل المستمر حول اللقطة منذ مباراة القمة.

وتطرق الإعلامي إلى الانتقادات الساخرة المتعلقة بصعوبة التواصل مع الحكم السلوفيني بسبب اللغة، مشيرًا إلى أن الاستعانة بمترجم يمكن أن تحل هذه المسألة، وأن الأمر لا يمثل عائقًا أمام طلب النادي.

وأضاف حتحوت أن الزمالك أبدى استعداده لتقبل الأمر إذا تبين عدم وجود ما يستدعي الاعتراض، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم.

أزمة سابقة بشأن الاطلاع على تسجيلات الفار

ولفت حتحوت إلى أن لجنة الحكام قد تواجه تساؤلات بشأن هوية الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو، في ظل الجدل الذي أثير خلال الموسم الماضي، عندما طلب الأهلي إرسال وفد للاستماع إلى التسجيلات، وظهرت وقتها مسألة ضرورة وجود أحد العناصر المقيدة ضمن الفريق.

واختتم حتحوت حديثه بالإشارة إلى أنه لم تتضح بعد الخطوات التي سيتخذها الزمالك عقب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها لاتحاد الكرة، مؤكدًا أن تطورات الأزمة ستكشف عن الإجراءات المقبلة.