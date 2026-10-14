روسيا تعرض نقل اليورانيوم المخصب من إيران وتستعد لإمداد الأسواق العالمية بالديزل

أعلنت روسيا استعدادها لنقل مخزونات اليورانيوم المخصب من إيران إلى الأراضي الروسية إذا اقتضت الضرورة، بالتزامن مع تحركات موسكو لزيادة إمدادات الديزل إلى الأسواق العالمية، في خطوة تستهدف المساهمة في تخفيف الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود.

ويأتي الموقف الروسي بشأن الملف النووي الإيراني في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، إذ سبق أن طرحت موسكو استضافة اليورانيوم المخصب الإيراني ضمن ترتيبات محتملة للتوصل إلى تسوية سياسية. وأكد الكرملين في تصريحات سابقة أن المقترح الروسي لا يزال قائما، لكنه لم يتحول إلى اتفاق نهائي، وسط خلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وشروط التفاوض حوله.

وفي ملف الطاقة، تبرز الإمدادات الروسية من الديزل باعتبارها أحد الملفات المؤثرة في تحركات سوق الوقود العالمية، خصوصا في ظل تراجع المعروض وارتفاع الأسعار نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية والهجمات التي طالت منشآت التكرير وخطوط الإمداد في عدد من المناطق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد استعداد بلاده لتوريد النفط والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، عقب مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما تحدثت تقارير دولية عن ترتيبات لزيادة صادرات الديزل الروسي خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026.

وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل الاعتماد الواسع على الديزل في قطاعات النقل والشحن والزراعة والصناعة، ما يجعل أي تغير في حجم المعروض أو تكاليف الإمداد عاملا مؤثرا في أسعار السلع والخدمات ومعدلات التضخم.

ومع ذلك، فإن انعكاس زيادة الصادرات الروسية على الأسعار العالمية سيظل مرتبطا بحجم الكميات التي ستصل فعليا إلى الأسواق وسرعة ضخها، فضلا عن تطورات الصراعات والقيود المفروضة على تجارة الطاقة. ولذلك، لا يعني الإعلان عن استعداد موسكو للإمداد بالضرورة حدوث انخفاض فوري أو موحد في أسعار الديزل بمختلف الدول.

وتعكس التطورات تداخل المسارين النووي والطاقة في الحسابات الروسية، مع استمرار الجهود السياسية لمعالجة الأزمة الإيرانية، بالتوازي مع محاولات تعزيز إمدادات الوقود في سوق عالمية تواجه ضغوطا متزايدة.