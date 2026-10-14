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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زياد عبد التواب يكشف حقيقة فيديو الحيوانات المفترسة في النيل ويحذر من التزييف العميق

المهندس زياد عبد التواب
المهندس زياد عبد التواب
محمد البدوي

حذر المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى للثقافة، من انتشار مقاطع الفيديو المفبركة والمحتوى المصنوع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الصور ومقاطع الفيديو والأصوات لم تعد دليلًا كافيًا على صحة ما يتم تداوله عبر الإنترنت.

فيديو متداول زعم وجود حيوانات مفترسة وزرافة في نهر النيل

واستشهد عبد التواب، خلال حديثه عن مخاطر التضليل الرقمي، بمقطع فيديو متداول زعم وجود حيوانات مفترسة وزرافة في نهر النيل، موضحًا أن هذا المحتوى أثار حالة من الجدل والبلبلة، رغم إمكانية التشكيك في روايته من خلال التفكير المنطقي والتحقق من المعلومات الأساسية المتعلقة بالواقعة.

وأوضح أن التزييف العميق يتيح إنتاج محتوى يبدو حقيقيًا، لكنه قد يتضمن مشاهد أو تصريحات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن أساليب الفبركة تشمل أيضًا استخدام مقاطع قديمة أو مصورة في دول أخرى، وإعادة نشرها باعتبارها أحداثًا وقعت داخل مصر.

إعادة صياغة وقائع حقيقية

وأضاف أن التضليل قد يمتد إلى إعادة صياغة وقائع حقيقية، مثل ظهور موظف حكومي يؤدي عمله بصورة طبيعية، ثم تقديم المشهد في سياق مختلف لتكوين انطباع مغاير للحقيقة.

وشدد خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات على ضرورة التحقق من مصادر الصور والفيديوهات قبل تداولها، وعدم التعامل مع المحتوى المرئي باعتباره حقيقة مؤكدة، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إنتاج مواد مضللة يصعب اكتشافها بمجرد المشاهدة.

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