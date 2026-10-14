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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ملابس الإحرام اتزحلقت منه».. شهيرة تكشف ما حدث لأحمد زكي أمام الكعبة

شهيرة
شهيرة
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة شهيرة حقيقة ما رواه الإعلامي محمود سعد بشأن سقوط ملابس إحرام الفنان الراحل أحمد زكي أثناء أدائه مناسك الحج أمام الكعبة المشرفة، مؤكدة وقوع الحادث بالفعل، لكنها أوضحت أن السبب يرجع إلى عدم تثبيت ملابس الإحرام بصورة جيدة، وليس إلى شعوره بالرهبة الشديدة، كما نفت ما تردد عن فقدانه القدرة على الإبصار أثناء قراءة الأدعية خلال الطواف.

وقالت شهيرة، خلال استضافتها في برنامج «Mirror»، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، إنها رافقت أحمد زكي خلال رحلة الحج، وكانت شاهدة على تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن الفنان الراحل عاش أجواء روحانية مميزة، وكان يشعر بسعادة كبيرة طوال الرحلة.

شهيرة توضح حقيقة سقوط ملابس إحرام أحمد زكي أمام الكعبة

وتطرقت شهيرة إلى الرواية التي تحدث عنها الإعلامي محمود سعد بشأن تعرض أحمد زكي لموقف مفاجئ أثناء وجوده أمام الكعبة المشرفة، بعدما انزلقت ملابس إحرامه، وهو ما أرجعه سعد إلى شدة تأثره ورهبته من الوقوف أمام بيت الله الحرام.

وأكدت شهيرة أن الواقعة حدثت بالفعل، موضحة أن ملابس الإحرام «اتزحلقت» من أحمد زكي، بحسب تعبيرها، لأنه لم يكن قد أحكم ربطها بالشكل المناسب، نافية أن يكون سقوطها ناتجًا عن الحالة التي وصفها محمود سعد.

شهيرة تنفي فقدان أحمد زكي بصره أثناء الطواف

وردّت شهيرة على ما ذكره محمود سعد بشأن شعور أحمد زكي بفقدان بصره أثناء قراءة الأدعية خلال الطواف حول الكعبة، مؤكدة أن هذا الأمر لم يحدث وفقًا لما تتذكره من الرحلة.

وأوضحت أن المجموعة التي كانت تؤدي مناسك الحج برفقتها ضمت شخصًا يتولى ترديد الأدعية، بينما يردد بقية الحجاج خلفه، ومن بينهم أحمد زكي، وهو ما ينفي، بحسب روايتها، حاجته إلى قراءة الأدعية بنفسه أثناء الطواف.

وأشارت إلى أن أحمد زكي كان في حالة من السعادة والارتياح خلال أداء المناسك، ولم تظهر عليه الحالة التي جرى وصفها في الرواية المتداولة.

شهيرة تكشف كواليس إقناع أحمد زكي بأداء فريضة الحج

وفي سياق حديثها، استعادت شهيرة تفاصيل قرار أحمد زكي السفر لأداء فريضة الحج، مؤكدة أنه لم يتردد في الموافقة عندما عرضت عليه الفكرة، بل أبدى حماسًا كبيرًا لخوض التجربة.

وأضافت أن الفنان الراحل سارع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للسفر، وأرسل جواز سفره والمبلغ المطلوب مع مدير أعماله، حتى تتمكن من استكمال ترتيبات الرحلة.

وأكدت شهيرة أن أحمد زكي كان سعيدًا للغاية بأداء فريضة الحج، مشيرة إلى أن الرحلة تركت لديها ذكريات لا تزال تحتفظ بتفاصيلها حتى اليوم، خاصة أنها كانت من بين الأشخاص الذين رافقوه خلال أداء المناسك.

شهيرة الإعلامي محمود سعد أحمد زكي برنامج «Mirror»

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