«Other Mommy» يحقق 45 مليون دولار عالميًا في أول أيام عرضه

حقق فيلم الرعب «Other Mommy»، بطولة جيسيكا تشاستين، انطلاقة قوية في دور السينما، بعدما بلغت إيراداته العالمية نحو 45.19 مليون دولار، متجاوزًا توقعات افتتاحه رغم حصوله على تقييمات نقدية منخفضة.

وسجل الفيلم 27.5 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، فيما أضاف 17.69 مليون دولار من الأسواق الدولية، ليصل إجمالي إيراداته إلى أكثر من 45 مليون دولار حول العالم.

فيلم الرعب «Other Mommy»،

وتدور أحداث الفيلم حول كيان غامض يتخذ هيئة والدة طفلة صغيرة، في محاولة للاقتراب منها والتسلل إلى حياتها، بينما تجد الأسرة نفسها في مواجهة أحداث مرعبة. وتقدم جيسيكا تشاستين أداءً يعتمد على تجسيد جانبين مخيفين مرتبطين بالشخصية، في إطار يمزج بين الرعب النفسي والخوارق.

ورغم الإقبال الجماهيري، لم يحظ الفيلم باستقبال نقدي مماثل، إذ سجل تقييمًا بلغ 19% على موقع «Rotten Tomatoes»، وهو ما يضع استمراره في دور العرض أمام اختبار خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب مدى قدرته على الحفاظ على إيراداته.

وتبلغ ميزانية إنتاج «Other Mommy» نحو 18 مليون دولار، ما يمنحه فرصة لاسترداد تكلفته مقارنة بالأعمال ذات الميزانيات الضخمة، خاصة مع انطلاق عرضه في الأسواق الدولية وتحقيقه إيرادات إضافية خارج أمريكا الشمالية.