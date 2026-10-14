رئيس وزراء بريطانيا لزيلينسكي: نقف مع أوكرانيا.. وهذا الدعم لن يتغير

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، الأربعاء، استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، مشددا على أن موقف لندن تجاه كييف لن يتغير، وذلك خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال بورنهام، خلال اللقاء، إن بريطانيا تقف إلى جانب أوكرانيا، مؤكدا أن التضامن والدعم البريطانيين سيستمران، في ظل استمرار الهجمات الروسية التي تستهدف الأراضي الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن الأيام الأخيرة كانت صعبة بالنسبة إلى أوكرانيا، مع تعرضها لقصف مكثف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، معربا عن تعازيه في ضحايا الهجمات، ومؤكدا استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدات التي تحتاج إليها كييف.

وأشار بورنهام إلى أن الرئيس الأوكراني مستعد لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أعرب عن أسفه لاستمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده ستواصل تقديم ما تستطيع من دعم لأوكرانيا، بما يساعدها على مواجهة الهجمات الروسية وتعزيز قدراتها الدفاعية.

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن تقديره للموقف البريطاني، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الدولي لبلاده في ظل التطورات العسكرية الراهنة، والحاجة إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي والتصدي للهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت الحيوية.

وتأتي المباحثات في وقت تواجه فيه أوكرانيا تصعيدا في الهجمات الروسية، وسط تحركات دبلوماسية تقودها واشنطن لدفع موسكو وكييف نحو التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار.

كما تسعى بريطانيا إلى تعزيز الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، بما في ذلك زيادة إمدادات الصواريخ المضادة للطائرات المسيّرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدفاعات الأوكرانية.

ويعكس الموقف البريطاني استمرار التزام لندن بمساندة كييف، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بشأن سبل إنهاء الحرب، وسط تأكيدات أوكرانية متكررة بضرورة توفير ضمانات أمنية تحول دون تجدد الهجمات مستقبلا.