إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.. دور بارز في الحفاظ على الذاكرة الوطنية

أ ش أ

نجحت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، في أن تلعب دورا تنويريا كبيرا؛ في الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتصدي لمحاولات طمس الحقائق التاريخية.

وشهدت الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان (وطن الأبطال)، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي عقدت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة؛ العديد من الأعمال التي قدمتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة؛ ومن بينها فقرة "الآلة الزمنية" بعنوان "حكاية جدي البطل"، والتي تخللها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رحلة عبر الزمن".

كما تضمنت الندوة التثقيفية فقرة بعنوان "دور الدبلوماسية المصرية خلال حرب أكتوبر 1973"، تلتها أغنية "بالصوت والصورة" بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة؛ فضلا عن الفيلم التسجيلي "مصر تتحدث عن نفسها"، وفقرة "تراب مصر أغلى من الذهب"، التي اختُتمت بقيام مجموعة من الأطفال بإهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية درع "تراب الوطن".

ونجحت إدارة الشئون المعنوية من خلال تلك الأعمال إحداث الفارق في تحقيق الأثر المباشر في نشر الوعي بين أوساط الشعب المصري، ولاسيما خلال السنوات الماضية.