زيلينسكي: نعتمد على الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على اعتماد بلاده على التعاون مع شركائها الدوليين في ظل استمرار الحرب مع روسيا والتحديات الأمنية التي تواجهها أوكرانيا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه كييف اتصالاتها مع حلفائها للحصول على الدعم العسكري وتعزيز قدراتها الدفاعية، بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وتُعد العلاقات الأوكرانية الأمريكية أحد الملفات الرئيسية في جهود كييف الرامية إلى ضمان استمرار الدعم الدولي، لا سيما في مجالات التسليح والدفاع الجوي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

وتسعى القيادة الأوكرانية إلى الحفاظ على التنسيق مع واشنطن بشأن التطورات الميدانية وأي مبادرات محتملة لوقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة مراعاة المصالح الأمنية الأوكرانية في أي ترتيبات مستقبلية.

ولم تتضمن العبارة المتداولة تفاصيل إضافية بشأن المناسبة التي أدلى خلالها زيلينسكي بتصريحه أو الملفات المحددة التي تناولها، لذلك تظل هذه التفاصيل بحاجة إلى تأكيد من المصدر الأصلي.