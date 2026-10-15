نقيب الأطباء يطالب بزيادة نسبة قبول طلاب التعليم الدولي بالجامعات الحكومية

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن اعتزام النقابة التقدم بطلب لإعادة النظر في نسبة قبول الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات التعليم الدولي بالجامعات الحكومية، والتي تبلغ حاليًا 5%، مطالبًا بمراجعة قواعد القبول بما يتناسب مع أعداد هؤلاء الطلاب ويضمن إتاحة فرص عادلة أمامهم.

الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الدولي

وقال نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن الطلاب الحاصلين على شهادات التعليم الدولي مصريون، ومن حقهم الالتحاق بالكليات الحكومية، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في النسبة المخصصة لهم بما يتيح فرصًا تعليمية مناسبة.

وأوضح عبد الحي أن النقابة ناقشت مقترحًا لوضع معادلة بين شهادات التعليم الدولي وشهادة الثانوية العامة المصرية، بهدف تحديد حد أدنى للقبول يتناسب مع طبيعة هذه الشهادات، ويضع معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين.

الحاجة إلى تعديل تشريعي

وأضاف أن تنفيذ المقترح يمكن أن يتم من خلال وزارة التعليم العالي، دون الحاجة إلى تعديل تشريعي، من خلال مراجعة القواعد المنظمة لقبول الطلاب بالجامعات الحكومية.

وأكد نقيب الأطباء أن الهدف من هذا التحرك هو تحقيق التوازن في فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي، وضمان حصول الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات التعليم الدولي على فرص تتناسب مع مؤهلاتهم، وفق ضوابط واضحة للقبول.