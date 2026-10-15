أوبل تكشف عن مفاجآتها في معرض باريس 2026.. كورسا GSE بقوة 281 حصانا وسيارة سباقات للفورمولا إي

كشفت أوبل الألمانية عن مجموعة من الطرازات والمفاهيم الجديدة خلال مشاركتها في معرض باريس للسيارات 2026، مستعرضة توجهاتها المستقبلية في التصميم والتنقل الكهربائي، إلى جانب توسيع عائلة GSE الرياضية وتقديم سيارة سباقات جديدة تستعد للمنافسة في بطولة العالم للفورمولا إي.

وتتصدر التقديمات سيارة أوبل STX Concept الاختبارية، التي تظهر عالميا للمرة الأولى لتقدم رؤية مستقبلية لسيارات ستيشن واغن، إلى جانب سيارة السباقات GSE 27FE، والظهور الأول في المعارض لطراز كورسا GSE الكهربائي، فضلا عن فئة التجهيزات الرياضية أسترا GSE Line ومجموعة من سيارات SUV الكهربائية.

تقدم السيارة الاختبارية STX Concept تصورا جديدا لتطوير السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، مع تصميم يجمع بين الخطوط الانسيابية والملامح الرياضية والتقنيات المتقدمة، وتعتمد السيارة على واجهة Opel Vizor المميزة، إلى جانب عناصر ديناميكية هوائية نشطة تستهدف تحسين تدفق الهواء وتقليل مقاومة الحركة.

وتعكس السيارة توجه أوبل نحو تطوير تصميمات أكثر جرأة وكفاءة، مع الاستفادة من إرث طرازات Sports Tourer التي تمثل أحد أبرز خطوط السيارات العائلية لدى العلامة الألمانية.

وتكشف أوبل للمرة الأولى عن التصميم النهائي لسيارة السباقات الكهربائية GSE 27FE، التي تستعد للمشاركة في بطولة العالم للفورمولا إي اعتبارا من الموسم المقبل.

وتعتمد السيارة على نظام دفع كهربائي بالكامل مع دفع رباعي دائم، وتولد قوة تتجاوز 800 حصان، فيما تصل قدرة استعادة الطاقة إلى 700 كيلوواط، في إطار توجه الشركة للاستفادة من تقنيات السباقات الكهربائية وتطوير هويتها الرياضية.

وتشهد سيارة أوبل كورسا GSE ظهورها الأول في المعارض، مع محرك كهربائي بقوة 281 حصانا وعزم دوران يبلغ 345 نيوتن متر، وقدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

وتأتي السيارة بنظام تعليق رياضي منخفض الارتفاع، إلى جانب نظام صوت رياضي نشط، لتجمع بين الأداء القوي ومتطلبات الاستخدام اليومي، مع إتاحة طلبها بالفعل.

وتقدم أوبل فئة أسترا GSE Line للمرة الأولى، بتصميم رياضي مستوحى من عائلة GSE، مع خيارات متعددة لمنظومات الدفع تشمل الكهربائية والهجينة والهجينة القابلة للشحن ومحركات الاحتراق الداخلي، ومن المقرر فتح باب الطلب عليها في ربيع 2027.

كما تستعرض الشركة موكا GSE الكهربائية بقوة 281 حصانا وسرعة قصوى تبلغ 200 كم/ساعة، وجراندلاند إلكتريك AWD بقوة 325 حصانا ونظام دفع رباعي، إلى جانب فونتيرا إلكتريك Extended Range التي توفر مدى قيادة يصل إلى 400 كيلومتر وفقا لاختبارات WLTP.

وتعكس التقديمات الجديدة استراتيجية أوبل لتوسيع خيارات السيارات الكهربائية والرياضية، مع الحفاظ على تنوع الطرازات لتلبية احتياجات العملاء بين الأداء العالي والرحابة والاستخدام العائلي اليومي.