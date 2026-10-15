هيونداي بايون 2027 الجيل الثاني | صور

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي بايون موديل 2027، وتنتمي بايون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر حاليا في جيلها الثاني .

هيونداي بايون موديل 2027

وتمتلك بايون الجديدة هيكل أكبر وتصميم صندوقي أكثر قوة، مع تحسينات ملموسة في مساحة المقاعد الخلفية وصندوق الأمتعة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فورد بوما ونيسان جوك.

مواصفات هيونداي بايون موديل 2027

اعتمدت هيونداي بايون موديل 2027 علي لغة التصميم الجديدة وهي فن الفولاذ في تطوير بايون، وبها خطوط أكثر حدة، وبها أسطح مستقيمة، وزوايا بارزة تمنح السيارة مظهر أقرب إلى سيارات SUV التقليدية.

هيونداي بايون موديل 2027

وتختلف هيونداي بايون موديل 2027 عن الجيل السابق الذي اعتمد على تصميم انسيابي منخفض نسبياً، وجعله أقرب من الناحية البصرية إلى هيونداي i20 التي يتشارك معها بعض المكونات الهندسية، وحصلت المقاعد الخلفية على إمكانية تعديل زاوية مساند الظهر بين وضع مستقيم وآخر أكثر ميلاً للخلف، ويمكن طي الجزء الأوسط لتحويله إلى مسند ذراع يتضمن حاملات أكواب للراكبين الجانبيين.

هيونداي بايون موديل 2027

وتستعير هيونداي بايون موديل 2027 الجديدة تصميم شاشاتها الأمامية من هيونداي أيونيك 5 الكهربائية الأكبر حجماً، وبها لوحة قيادة رقمية، وبها نظام معلومات وترفيه بتصميم أكثر تطوراً، وبها اتصال لاسلكي بالهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بصورة قياسية، دون الحاجة إلى توصيل الهاتف بكابل.

محرك هيونداي بايون موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي بايون موديل 2027 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي بايون موديل 2027

ومن المنتظر وصول الجيل الجديد من هيونداي بايون إلى الأسواق العالمية خلال ربيع 2027، وتحظى فئة N Line بأهمية متزايدة لدى هيونداي، إذ أوضح رئيس المنتجات في أوروبا أنها أصبحت تمثل نحو ثلث مبيعات الشركة في الأسواق الأوروبية.